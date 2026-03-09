Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 марта.

«Питтсбург» — «Бостон» — 5:4 ОТ

У хозяев гол забил российский нападающий Егор Чинахов, также на его счету результативная передача).

«Пингвинз» идет шестым в в таблице Восточной конференции с 78 очками после 63 игр. «Брюинз» (76 очков после 63 игр) находятся на восьмом месте.

«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 8:7

У гостей российский нападающий Никита Кучеров (дубль). Также на счету россиянина результативная передача.

«Баффало» занимает второе место в таблице Восточной конференции с 84 очками после 64 игр. «Тампа» (82 очка после 62 игр) идет на третьем месте.

«Даллас» — «Чикаго» — 4:3 ОТ

«Чикаго» потерпел третье поражение подряд. Он занимает 15-е место в таблице Западной конференции с 57 очками после 63 игр.

«Даллас» (68 очков после 63 игр) располагается на втором месте.

«Нью-Джерси» — «Детройт» — 0:3

«Нью-Джерси» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции с 66 очками после 64 игр.

«Детройт» (79 очков после 64 встреч) располагается на четвертом месте.

«Анахайм» — «Сент-Луис» — 0:4

Российский нападающий Павел Бучневич сделал результативный пас.

«Сент-Луис» занимает 13-е место в таблице Западной конференции с 59 очками после 63 игр.

«Анахайм» (73 очка после 63 матчей) располагается на четвертом месте.

«Вегас» — «Эдмонтон» — 2:4

У гостей шайбу забросил российский нападающий Василий Подколзин.

«Вегас» (72 очка после 64 игр) идет на шестом месте в таблице Западной конференции.

«Эдмонтон» в 64 встречах набрал 70 очков и располагается на седьмой строчке.