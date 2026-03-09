«Каролина» не даст осечку в домашних условиях

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «PNC-Арене» 11 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Каролина — Питтсбург с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Каролина»

Турнирное положение: В 63 матчах «Каролина» заработала 86 очков и закрепилась на 1-й строчке Восточной конференции, на 2 пункта опережая «Баффало».

Последние матчи: В первой мартовской игре «Каролина» дома прикончила «Детройт» (5:2), после чего на «Клаймат Пледж Арене» уступила «Сиэтлу» (1:2).

Следующие три встречи команда Рода Бриндамора провела в Канаде, где сперва победила «Ванкувер» (6:4) и «Эдмонтон» (6:3), а затем потерпела поражение от «Калгари» (4:5).

Не сыграют: Петр Кочетков, Шейн Гостисбехер.

Состояние команды: «Каролина» не является суперстабильной командой, но проводит регулярный сезон на твердую пятерку, справляясь с конкуренцией в борьбе восточных лидеров.

В 16 предыдущих матчах «Харрикейнз» одержали 12 побед. Более того, на домашней арене коллектив Рода Бриндамора заработал 21 зачетный балл в последних 11 встречах.

«Питтсбург»

Турнирное положение: В активе «Питтсбурга» — 78 очков после 63 сыгранных матчей. В Восточной конференции команда из Пенсильвании задержалась на 6-м месте, по дополнительной разнице уступая «Монреалю».

Последние матчи: Последний выезд «Питтсбург» осуществил 4 марта. В тот игровой день «пингвины» в «ТД Гарден» уступили «Бостону» (1:2).

Вернувшись на территорию домашней арены, коллектив Дэна Мьюза сгорел «Баффало» (1:5) и проиграл «Филадельфии» в битве за Пенсильванию (3:4, бул.). Тем временем в последней встрече «Питтсбург» взял верх над «Бостоном» (5:4, от).

Не сыграют: Джастин Брозо, Сидни Кросби, Евгений Малкин, Калеб Джонс, Джек Сент-Айвени.

Состояние команды: «Питтсбург» в этом сезоне вряд ли можно ставить в пример, говоря о стабильности. Однако даже в условиях импульсивного характера команда бьется за плей-офф в первых рядах.

В 10 последних матчах коллектив Дэна Мьюза потерпел 6 поражений. Неустойчиво «Пингвинз» выглядят и на домашнем льду, где в 12 предыдущих встречах были поровну поделены победные и провальные результаты.

Статистика для ставок

«Каролина» победила в 3-х личных встречах из 4-х последних

«Каролина» обыграла «Питтсбург» в 8 матчах кряду на домашнем льду

В 3-х личных встречах из 4-х последних на льду «Каролины» команды забивали больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 4.56, победа «Питтсбурга» — в 3.59.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5.5 — за 2.33.

Прогноз: Недавние потери очков в матчах против западных соперников «Каролина» допустила за пределами Роли, тогда как на домашнем льду команда сохраняет сумасшедший темп игры и наделена набором характеристик, достаточных для победного результата над любыми гостями из числа топов.

Ставка: «Каролина» победит за 1.88.

Прогноз: Последние матчи «Каролина» редко заканчивает без 4 заброшенных шайб и более. «Питтсбург» со своей стороны также умеет играть в темповой хоккей, который сопровождается высокой голевой активностью. Так, личная встреча в Роли пройдет в режиме обоюдной остроты в атакующих фазах.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.08.