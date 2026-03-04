В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 6 марта. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Питтсбург — Баффало с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Питтсбург»

Турнирное положение: В 60 матчах «Питтсбург» заработал 75 очков, с которыми находится на 6-й позиции на Востоке, по дополнительной разнице отставая от «Монреаля».

Последние матчи: В первом матче после возобновления регулярки «Питтсбург» на домашнем льду сокрушил «Нью-Джерси» (4:1), тогда как в следующей игре потерпел поражение от «Рейнджерс» (2:3, бул.).

Еще одну яркую победу в Пенсильвании команда Дэна Мьюза добыла в матче против «Вегаса» (5:0). Очередной же выезд обернулся неудачей на территории «Бостона» (1:2).

Не сыграют: Сидни Кросби, Калеб Джонс, Блэйк Лизотт, Джек Сент-Айвени.

Состояние команды: На протяжении сезона «Питтсбург» часто покачивает из стороны в сторону — от череды неудач до серий, которые сопровождаются качественной игрой и результатами.

На фоне нестабильности «Пингвинз» ведут активную борьбу недалеко от лидеров родной конференции, хотя в 7 последних матчах команда Мьюза допустила 4 поражения, 3 из которых были зафиксированы в гостях.

«Баффало»

Турнирное положение: В 61 матче «Баффало» заработал 78 очков, а в таблице Восточной конференции переместился на 3-ю строчку, на 2 турнирных пункта опередив «Детройт».

Последние матчи: После приостановки чемпионата в связи с Олимпиадой «Баффало» трижды кряду сыграл на выезде. В первом матче «Сейбрз» взяли верх над «Нью-Джерси» (2:1).

Победные результаты ньюйоркцы зафиксировали на площадке «Флориды» (3:2) и «Тампы-Бэй» (6:2). Накануне на домашней арене команда Линди Раффа обыграла «Вегас» (3:2).

Не сыграют: Джастин Данфорт, Джордан Гринвэй, Иржи Кулих, Коннор Тимминс.

Состояние команды: По ходу сезона «Баффало» стал одним из немногих представителей лиги, который проделал первоклассную работу по оттачиванию игрового стиля и системы как таковой.

Во второй половине января «Сейбрз» выдали серию из 5 побед, в рамках которой забивали не менее 4-х голов в каждой встрече. На текущий момент команда Линди Раффа не проигрывает на протяжении 4-х матчей кряду.

«Питтсбург» победил в 4-х последних личных встречах

В 7 последних личных встречах команды забивали 6 голов и более

«Питтсбург» забивал 4 гола и более в 4 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.36, победа «Баффало» — в 2.84.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.

Прогноз: В условиях хорошей формы обеих команд и статистики последних личных встреч, в которых стабильно пробивается порог в 6,5 шайб, от матча в Пенсильвании логично ожидать темповую борьбу с прицелом на высокую реализацию.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.08.

Прогноз: В системе «Питтсбурга» нет совершенства, но последние недели команда проводит в рабочем ритме. Между тем к «Баффало» на текущее время также нет вопросов по качеству игры.

Команда Раффа смотрится здорово на дистанции и набирает очки на выезде на протяжении 9 матчей кряду. На льду «Пингвинз» гости из Нью-Йорка имеют высокие шансы на победный результат.

Ставка: «Баффало» победит в матче за 2.11.