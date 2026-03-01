«Нэшвилл» не потеряет очки в домашних стенах?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.03

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Бриджстоун-Арене» 2 марта. Начало встречи — в 22:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Нэшвилл — Детройт с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: На текущее время «Нэшвилл» расположен на 9-й позиции в таблице Запада с 61 очком после 58 матчей. От восьмерки коллектив из Теннесси отделяют 2 пункта.

Последние матчи: В первой половине февраля «Нэшвилл» на домашней арене выдал победный перфоманс в игре против «Сент-Луиса» (6:5), но затем драматично уступил «Миннесоте» (5:6, от).

Перед олимпийской паузой в НХЛ команда Эндрю Брюнетта провала безуспешный матч на льду «Вашингтона» (2:4). Во встрече 27 февраля «Предаторз» взяли верх над «Чикаго» (4:2).

Не сыграют: В составе «Нэшвилла» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Нэшвилл» проводит далеко не лучший сезон, но старается адаптироваться к конкурентной среде и ведет борьбу за места в зоне кубковой восьмерки.

Только в одном матче из предыдущих семи — без учета встречи с «Далласом» — коллектив Брюнетта остался без набранных очков. Тем временем в десяти последних домашних играх «Предаторз» потерпели четыре поражения.

«Детройт»

Турнирное положение: На момент написания «Детройт» провел 59 матчей, в которых заработал 74 очка. В таблице Востока «Ред Уингз» занимают 3-е место, по дополнительной разнице опережая «Баффало».

Последние матчи: До паузы в чемпионате «Детройт» дважды встретился с «Колорадо». В домашних стенах «крылья» безнадежно сгорели (0:5), но в Денвере взяли реванш (2:0).

В другом матче несколькими неделями ранее команда Тодда Маклеллана крупно проиграла «Юте» (1:4), тогда как в ходе недавнего выезда переиграла «Оттаву» (2:1, от).

Не сыграют: У «Детройта» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Детройт» проводит великолепную кампанию, если сравнивать текущие промежуточные итоги с неудачными предыдущими сезонами.

В настоящее время «Уингз» являются претендентами на выход в плей-офф из числа лидеров Востока, хотя в рамках последнего отрезка команда допустила пять поражений в восьми встречах.

«Детройт» потерпел 5 поражений в 6 последних матчах на льду «Нэшвилла»

В 3 последних личных встречах на льду «Нэшвилла» было забито меньше 5.5 голов

В 3 последних личных встречах одна из команд побеждала с разницей в 3 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.26, победа «Детройта» — в 2.76.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Нэшвилл» обладает мощной мотивационной нагрузкой и демонстрирует неплохие результаты, в том числе и на домашнем льду, где в сущности способен справиться с соперником уровня «Детройта», который, несмотря на турнирное положение, дает частые осечки на дистанции.

Ставка: «Нэшвилл» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.03.

Прогноз: Ни одна из этих команд не является образцом оборонительного стиля, поэтому добиваться результата «Предаторз» и «Ред Уингз» будут исключительно за счет эффективной наступательной игры.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.95.