Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля.

«Флорида» — «Баффало» — 2:3

Российский голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.

«Баффало» набрал 74 очка в 59 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 14-й строчке — 63 очка в 59 играх.

«Вашингтон» — «Вегас» — 3:2

Российский нападающий Александр Овечкин провел на льду 17 минут 43 секунды, отметился тремя бросками и двумя силовыми приемами при показателе полезности «-1».

«Вашингтон» набрал 69 очков в 61 матче и находится на 9-й позиции в Восточной конференции. «Вегас» идет на 4-й строчке в Западной конференции — 70 очков в 59 встречах.

«Юта» — «Миннесота» — 5:2

Российский защитник Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу.

«Юта» набрала 66 очков в 59 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 2-й строчке — 80 очков в 60 играх.

«Анахайм» — «Виннипег» — 5:4 Б

Российский защитник хозяев Павел Минтюков забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Виннипег» (55 очков) занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ. «Анахайм» (67 очков) поднялся на пятую строчку на «Западе». «Дакс» одержали четвертую победу кряду.