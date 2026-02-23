В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Адмирал». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 24 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч СКА — Адмирал с коэффициентом для ставки за 2.50.
СКА
Турнирное положение: В таблице Западной конференции СКА находится на 7-й строчке. В 57 матчах питерцы набрали 67 очков, отстав на 1 пункт от московского «Динамо».
Последние матчи: Со второй половины февраля СКА играет исключительно в родном «Ледовом». В первом матче домашней серии армейцы прибили «Салават Юлаев» (4:0).
Потерей зачетного балла обернулась упорная встреча с «Северсталью» (2:3, бул.), за которой последовала уверенная победа в дерби с ЦСКА (3:0).
Не сыграют: Никита Зайцев, Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.
Состояние команды: Перед началом плей-офф СКА надеется выйти на пик и прибавить системно. Сейчас коллектив Игоря Ларионова, к которому по-прежнему возникают вопросы на личном уровне, набрал отличный ход.
В семи последних матчах армейцы зафиксировали шесть победных результатов, тогда как на отрезке в восемь проведенных встреч команда заработала 14 очков из 16.
«Адмирал»
Турнирное положение: В 57 матчах «Адмирал» заработал 41 очко, с которым находится на 11-й строчке Восточной конференции, на 16 пунктов отставая от восьмерки.
Последние матчи: В начале последней игровой недели «Адмирал» крупно проиграл «Амуру» в дерби при своих трибунах (0:3).
Днями позже команда Олега Браташа переместилась в Екатеринбург, где весьма неожиданно нанесла крупное поражение «Автомобилисту» (5:2). В последнем матче владивостокцы отняли 1 балл у «Металлурга» Мг (3:4, от).
Не сыграют: Владимир Брюквин, Марио Грман, Александр Дарьин, Никита Сошников.
Состояние команды: Без малейшего турнирного давления, «Адмирал» провел серию дерзких выездов на территорию уральских клубов, у которых увел 3 зачетных балла из 4-х.
При этом недавние локальные успехи в большей степени являются инстинктивными. На дистанции приморцы входят в тройку худших представителей лиги по темпу набранных очков (0,72) и результативности (2,21 шайбы в среднем).
Статистика для ставок
- СКА обыграл «Адмирал» в 4 личных встречах из 5 последних
- В 6 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов
- СКА не проигрывает «Адмиралу» в родных стенах на протяжении 8 последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.38, ничья — в 6.02, победа «Адмирала» — в 7.15.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.
Прогноз: На финишной прямой регулярного сезона СКА нацелен на улучшение тактического положения, тогда как уровень игры сейчас дает петербуржцам возможность организовать тотальный контроль над безусловными аутсайдерами уровня «Адмирала».
Ставка: СКА забьет во всех периодах за 2.50.
Прогноз: В родных стенах команда Игоря Ларионова завладеет инициативой уже на стартовом отрезке и принудит соперников к серии ошибок в зоне защиты.
Ставка: СКА победит в первом периоде за 1.82.