Ставка (к. 2.13) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 февраля 2026 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «СКА Арене» 15 февраля, начало — в 17:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Шанхайские Драконы — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 2.13.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: «Шанхайские Драконы» занимают 9 место в таблице Западной конференций, набрав 47 очков после 55 сыгранных матчей. От зоны плей-офф команда отстает на 15 очков.

Последние матчи: «Дрэгонс» продолжают домашнюю серию игр, которая пока для команды проходит со знаком минус. Так, в минувшем туре регулярного чемпионата команда уступила «Северстали» (2:3).

Не сыграют: у «Шанхайских Драконов» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Проигрышная серия «Шанхайских Драконов» состоит из четырёх матчей, так хоккеисты из Китая уступили в играх против «Локомотива» (0:2), ЦСКА (0:1) и «Авангарда» (3:5).

ЦСКА

Турнирное положение: В Западной конференции ЦСКА занимает 5 место, армейцы в 55 матчах набрали 68 очков, 30 побед и потерпев 25 поражений.

Последние матчи: ЦСКА успешно проводит игры Континентальной хоккейной лиги, в рамках минувшего тура армейцы переиграли «Спартак» (2:0). По голу забили Дмитрий Бучельников и Максим Соркин.

Не сыграют: В составе ЦСКА потери отсутствуют.

Состояние команды: ЦСКА одержал победу в 7 матчей подряд, в выигрышную серию армейцев входят игры против «Шанхайских Драконов» (1:0), «Сочи» (3:1), СКА (2:2, 1:0 — после буллитов), «Динамо» (4:2), «Северстали» (4:2) и «Барыса» (1:0).

Статистика для ставок

«Шанхайские Драконы» занимают 9 место в Западной конференции

ЦСКА занимает 5 место в Западной конференции

В этом сезоне ЦСКА одержал две победы над «Шанхайскими Драконами» (1:0, 3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.70, ничья — в 4.30, а победа «Шанхайских Драконов» — в 4.30.

На тотал больше 5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: В среднем за игру хоккеисты ЦСКА и «Шанхайских Драконов» забрасывают друг другу по 3 шайбы. Предлагаем сыграть на результативности поединка, предположим, что команды сыграют в низовый хоккей.

Ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.13.

Прогноз: ЦСКА играет надежно в обороне, не исключаем, что армейцы смогут сыграть успешно в линии защеты. Линия атаки армейцев выглядит убойно, 2-3 шайбы в среднем за матча хоккеисты ЦСКА забрасывают.

Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА в матче больше 3 с коэффициентом 2.03.