прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.01

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 12 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» после 53 матчей находится на 6-м месте в Западной конференции с 62 очками в активе. По дополнительным показателям красно-белые опережают «Динамо» Москва.

Последние матчи: После крупной победы над СКА в родных стенах 30 января (4:0) «Спартак» провел короткую серию выездов, которую начал с разгрома «Северстали» (5:1).

Перед паузой в чемпионате красно-белые встретились с «Локомотивом», но не смогли одержать победу в гостях (1:3). Накануне дома команда Алексея Жамнова уступила «Динамо» Москва (2:3).

Не сыграют: Лукас Локхарт.

Состояние команды: «Спартак» проводит, как кажется, типичный для себя сезон: на фоне вспышек яркости команда Алексея Жамнова предпочитает качельную траекторию движения по турнирной дистанции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

До паузы в КХЛ красно-белые одержали пять побед в шести матчах и набрали 11 очков. Но серию, близкую к идеальной, перечеркнули два поражения при низкой результативности — 3 шайбы в сумме.

ЦСКА

Турнирное положение: После 54 матчей ЦСКА находится на 5-й строке Западной конференции с 66 очками на счету, на 3 пункта отставая от квартета лидеров.

Последние матчи: В начале февраля ЦСКА успел провести три матча, два из которых прошли при домашних трибунах. В первом была одержана победа над СКА (3:2, бул.).

За армейским дерби последовала игра против «Сочи» (3:1). В последнем перед звездной паузой матче команда Игоря Никитина скромными усилиями разобралась с «Шанхайскими Драконами» (1:0).

Не сыграют: Дмитрий Бучельников, Дмитрий Гамзин, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: У ЦСКА по ходу сезона имелись явные проблемы с трудовой этикой и системным хоккеем — и большую их часть в полной мере только предстоит решить.

Но команда Игоря Никитина старается прибавлять и прямо сейчас проводит сильный отрезок. В одиннадцати предыдущих встречах армейцы одержали девять побед и вместе с тем вышли на второй по надежности показатель пропущенных шайб на Западе (123).

Статистика для ставок

ЦСКА идет без поражений на протяжении 6 матчей кряду

ЦСКА обыграл «Спартак» в 2 последних личных встречах

В 3 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.39, победа ЦСКА — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: С точки зрения динамики и темпа «Спартак» получит преимущество на домашнем льду. Однако ЦСКА проводит качественный отрезок и тактически сейчас способен превзойти команду Алексея Жамнова.

2.01 ЦСКА победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Спартак — ЦСКА принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: ЦСКА победит в матче за 2.01.

Прогноз: Армейцы крайне мало пропускают в последних матчах, поэтому стоит предположить, что столичное дерби завершится скромно в плане голевой активности.

2.06 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Спартак — ЦСКА принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.06.