В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 12 февраля. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Ак Барс»

Турнирное положение: После 54 матчей «Ак Барс» замыкает трио лидеров Востока с 73 очками на счету. От 2-го «Авангарда» казанцы отстают на 3 зачетных балла.

Последние матчи: В конце января «Ак Барс» в домашних стенах потерпел поражение от «Салавата Юлаева» (3:4, от), но прикончил «Нефтехимик» в дерби Татарстана (6:1).

Первые игры февраля команда Анвара Гатиятулина провела в разъездах, где сперва уступила «Сибири» (2:3, бул.), а затем сгорела «Трактору» (0:4).

Не сыграют: Степан Фальковский.

Состояние команды: «Ак Барс» после провального стартового отрезка вышел на относительно стабильный уровень. Правда, последние недели могут заставить в этом усомниться.

На смену уверенной серии из четырех побед кряду — три из них были оформлены с разницей в 3 шайбы — пришла череда четырех поражений в пяти недавних встречах.

«Торпедо»

Турнирное положение: После 55 матчей «Торпедо» закрепилось на 4-й позиции Западной конференции. С 69 очками, представители Нижнего Новгорода отстают от трио лидеров на 1 балл.

Последние матчи: На флажке январской серии «Торпедо» потерпело три поражения, тогда как в первой февральской встрече нижегородцы взяли верх над «Адмиралом» (3:2, от).

Во втором матче на Дальнем Востоке команда Алексея Исакова разобралась с «Амуром» (2:1). Тем временем недавний выезд в Тольятти обернулся внезапным провалом (1:3).

Не сыграют: У «Торпедо» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В какой-то степени «Торпедо» можно охарактеризовать как команду-загадку, которая на фоне ярких вспышек продуктивности умудряется ставить на поток серии неудач.

Накануне нижегородцы одержали пять побед кряду и приблизились к лидерам таблицы, но затем сами себе все испортили ввиду четырех поражений в шести недавних матчах.

Статистика для ставок

«Ак Барс» потерпел 3 поражения в 4 последних домашних матчах

«Ак Барс» одержал 6 побед в 8 последних матчах против «Торпедо»

В 4 личных встречах из 7 последних команды забивали меньше 4.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.86, ничья — в 4.48, победа «Торпедо» — в 3.72.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Ак Барс» в последние недели выглядел не лучшим образом на «Татнефть-Арене», но встречу с «Торпедо» — особенно на фоне недавней крупной победы над «Нефтехимиком» — команда Анвара Гатиятулина будет рассматривать как возможность улучшить динамику домашних выступлений.

Прогноз: Обе команды умеют проявлять надежность в обороне, а в контексте последних матчей демонстрируют относительно скромную результативность. В личной встрече в Казани тактическая сдержанность будет преобладать над попытками провести игру на встречных курсах.

