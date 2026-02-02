прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Уэллс Фарго Центре» 4 февраля. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Филадельфия»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Филадельфия» опустилась на 14-ю позицию с 58 очками на счету, отстав от зоны плей-офф на 7 турнирных баллов.

Последние матчи: В середине прошлой недели «Филадельфия» провела ряд безуспешных выездов. В частности, «Флайерз» проиграли «Коламбусу» (3:5) и «Бостону» (3:6).

Последнюю на сегодняшний день игру команда Рика Токкета провела в родных стенах, где не сумела справиться с «Лос-Анджелесом» (2:3, от).

Не сыграют: Родриго Аболс, Самуэль Эрссон, Тайсон Ферстер.

Состояние команды: На раннем этапе чемпионата «Филадельфия» была хороша: команда сенсационно билась за места в числе лидеров и казалась готовой к прорывной для себя кампании.

Однако долгосрочный кризис внес свои корректировки. На текущее время «Флайерз» являются одними из восточных андердогов, позади которых находится серия из одиннадцати поражений в тринадцати последних матчах.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На момент написания в активе «Вашингтона» — 61 зачетный балл после 56 матчей. В таблице Востока «Кэпс» занимают 10-е место, на 4 очка отставая от топ-8.

Последние матчи: Во второй половине января «Вашингтон» провел серию матчей в Канаде, где заработал 3 балла из 6, после которой сгорел на территории «Сиэтла» (1:5).

Выезд в Мичиган днями ранее принес «Кэпиталз» победный результат в игре против «Детройта» (4:3, бул.). Тем временем на домашнем льду команда Спенсера Карбери взяла верх над «Каролиной» (4:3, от).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Мартин Фехервари, Чарли Линдгрен, Коннор Макмайкл, Мэтт Рой, Логан Томпсон.

Состояние команды: По ходу чемпионата «Вашингтон» нешуточно лихорадит: в моменте команда потеряла позиции в числе топов, а впоследствии — выпала из зоны плей-офф.

Исполнительский уровень «Кэпс» также оставляет желать лучшего. До недавних побед над сильнейшими представителями Востока коллектив Спенсера Карбери потерпел шесть поражений в семи встречах.

Статистика для ставок

«Филадельфия» не побеждает дома на протяжении 6 последних матчей

«Вашингтон» одержал 3 победы в последних матчах на льду «Филадельфии»

«Вашингтон» победил «Филадельфию» в 5 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.41, ничья — в 4.40, победа «Вашингтона» — в 2.57.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Филадельфия» судорожно проводит последние матчи, в том числе и в домашних стенах. Безусловно, спад «Флайерз» не предполагает легкую прогулку для «Вашингтона», но за победный результат столичный коллектив при таких условиях обязан бороться.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.20.

Прогноз: «Филадельфия» наверняка окажет сопротивление, ввиду которого встреча рискует выйти за рамки регламентированного часа.

Ставка: Ничья за 4.40.