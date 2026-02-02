Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля.

«Каролина» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ

У хозяев гол забил российский защитник Александр Никишин. Результативная передача на счету российского форварда Андрея Свечникова.

«Каролина» (74 очка после 55 матчей) идет первой в таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» (60 очков после 54 игр) находится на 7-м месте.

«Каролина» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 6:5 Б

У хозяев в основное время шайбу забросил Никита Кучеров.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский во втором периоде подрался с голкипером «Бостона» Джереми Суэйменом. По итогам встречи Василевский отразил 29 бросков в створ из 34.

У гостей российский нападающий Марат Хуснутдинов сделал результативный пас.

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 6:5 Б

«Анахайм» — «Вегас» — 4:3

У «Голден Найтс» гол забил Иван Барбашев, который отличился в третьем матче кряду. Результативную передачу сделал Павел Дорофеев.

У «Дакс» российский защитник Павел Минтюков отметился ассистом.

«Вегас» потерпел пятое поражение подряд и с 64 очками занимает 4-ю позицию в таблице Западной конференции, «Анахайм» (61 очко) идет седьмым.