«Тампа-Бэй» одержит победу в матче на открытом воздухе?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.88

В матче «Стадионной серии НХЛ» «Тампа-Бэй» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Рэймонд Джеймс», Тампа, Флорида, 2 февраля. Начало встречи — в 02:30 (мск).

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: После 52 матчей «Тампа-Бэй» находится на 1-м месте в Восточной конференции с 72 очками на счету. От 2-й «Каролины» команда из Флориды ушла в отрыв всего 1 балл.

Последние матчи: В конце предыдущей недели «Тампа-Бэй» провела насыщенную игру на льду «Коламбуса», которому уступила несмотря на 5 заброшенных шайб (5:8).

После безумной встречи в Огайо команда Джона Купера вернулась на домашнюю арену, где разобралась с «Ютой» (2:0) и прибила «Виннипег» (2:0).

Не сыграют: Эмиль Лиллеберг, Брэйден Поинт, Шарль-Эдуар Д'Астус.

Состояние команды: По ходу сезона «Тампа-Бэй» переживала неудачные серии, но прямо сейчас находится на высоте — причем в буквальном смысле. Команда хороша и в турнирном ключе, и по игре.

В восемнадцати последних матчах коллектив Джона Купера забрал шестнадцать победных результатов, вместе с тем став лидером чемпионата по наименьшему количеству пропущенных шайб (131).

«Бостон»

Турнирное положение: Бостонцы провели 55 матчей, в которых заработали 67 очков. В таблице Востока за командой из Массачусетса закреплена 6-я позиция, с отставанием в 3 пункта от трио лидеров.

Последние матчи: В начале недели «Бостон» в какой-то степени неожиданно допустил осечку в гостевой игре против с «Рейнджерс» (3:4, от).

После неудачи на Манхэттене команда Марко Штурма одержала трудную победу над «Нэшвиллом» (3:2, от). Также в родных стенах «Брюинз» разбили «Филадельфию» (6:3).

Не сыграют: Элиас Линдхольм, Павел Заха.

Состояние команды: «Бостон» прямо сейчас проводит сильнейший этап регулярки после череды откровенно беззубых отрезков. В перспективе «Брюинз» готовы побороться за места в верхней тройке Востока.

На текущий момент команда Марко Штурма входит в тройку сильнейших участников конференции по результативности. В двенадцати последних матчах бостонцы добились десяти побед.

«Тампа-Бэй» не проигрывает дома на протяжении 7 последних матчей

«Тампа-Бэй» одержала 5 побед в 7 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 7 последних команды забивали больше 6.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 4.46, победа «Бостона» — в 3.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.22.

Прогноз: На «Амали-Арене» пройдет игра команд, находящихся на подъеме. Однако «Бостон», несмотря на последние локальные успехи, не так хорош в гостях. «Тампа» со своей стороны великолепно выглядит при поддержке домашней фанбазы и является фаворитом личной встречи.

Ставка: «Тампа-Бэй» победит за 1.88.

Прогноз: В настоящее время «Тампа» видится образцом игры в обороне, поэтому на фоне сверхзабивного «Бостона» попытается снизить планку остроты.

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.83.