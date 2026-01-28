В битве за Нью-Йорк выиграют хозяева?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.18

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «UBS-арене» 29 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Айлендерс»

Турнирное положение: После 52 матчей «Айлендерс», с 61 баллом в активе, вернулись на 8-ю строчку Востока, на 2 турнирных пункта опередив 9-ю ныне «Флориду».

Последние матчи: В середине предыдущей игровой недели «Айлендерс» провели безуспешный выезд на льду «Сиэтла» (1:4).

Не менее провальной оказалась домашняя встреча с «Баффало» (0:5). Прервать серию поражений команде Патрика Руа накануне удалось на территории «Филадельфии» (4:0).

Не сыграют: Пьер Энгвалл, Кайл Палмьери, Александр Романов, Семен Варламов, Райан Пулок, Симон Хольмстрем.

Состояние команды: «Айлендерс» проводят насыщенный и вместе с тем неровный сезон, демонстрируя периоды всплесков, за счет которых держатся в зоне плей-офф.

Тем не менее отсутствие стабильности в результатах вносит свои коррективы в шансы «островитян» закрепиться в топ-8. Между тем среди всех представителей кубковой восьмерки Востока команда Патрика Руа имеет худшую результативность (150 голов).

«Рейнджерс»

Турнирное положение: После 53 матчей «Рейнджерс» находятся на 16-й позиции Восточной конференции с 50 очками на счету, на 11 баллов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В начале прошлой недели «Рейнджерс», задержавшись в Калифорнии, проиграли «Анахайму» (3:5), «Лос-Анджелесу» (3:4) и «Сан-Хосе» (1:3).

После неудачной серии в «Золотом штате» команда Майка Салливана вернулась на домашний лед, где добилась победы над «Бостоном» (4:3, от).

Не сыграют: Адам Эдстрем, Адам Фокс, Конор Шири, Игорь Шестеркин.

Состояние команды: «Рейнджерс» проводят ужасающий сезон. Некогда один из претендентов на Кубок Стэнли стал главным неудачником конференции, перестав решать задачи минимального значения.

На текущий момент команда Майка Салливана имеет вторую худшую результативность на Востоке (143 шайбы) и готовится к поездке на Лонг-Айленд на фоне восьми поражений в десяти последних матчах.

Статистика для ставок

«Айлендерс» победили в 3 личных встречах из 4 последних

«Рейнджерс» обошлись без заброшенных шайб в 2 последних личных встречах

В 4 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 2.18, ничья — в 4.27, победа «Рейнджерс» — в 2.96.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: «Айлендерс» находятся не в лучшем игровом тонусе, но на фоне безобразных «Рейнджерс» выглядят безусловными фаворитами домашнего льда и очередной битвы за «Большое яблоко».

Ставка: «Айлендерс» победят за 2.18.

Прогноз: С широтой проблем, характерных для обоих нью-йоркских клубов — от кадровых до игровых — ждать высокую результативность в личной встрече не приходится даже в условиях принципиальности соперничества.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.12.