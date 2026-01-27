Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 января.

«Рейнджерс» — «Бостон» — 4:3 ОТ

Победный гол на счету Мэттью Робертсона.

Российский нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин отметился голевой передачей.

«Рейнджерс» прервали трехматчевую серию поражений и с 50 очками в 53 матчах занимают последнюю строчку в Восточной конференции. «Бостон» идет на 7-м месте — 63 очка в 53 встречах.

«Тампа» — «Юта» — 2:0

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Теперь у 32-летнего россиянина 80 (26+54) очков в 47 играх.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил все 28 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 0:4

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 21 из 21 броска по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Айлендерс» набрали 61 очков в 52 матчах и занимают 8-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 10-й строчке — 57 очков в 51 игре.

«Эдмонтон» — «Анахайм» — 7:4

Российские хоккеисты Василий Подколзин («Эдмонтон») и Павел Минтюков («Анахайм») не отметились результативными действиями.

«Эдмонтон» набрал 62 очка в 54 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 6-й строчке — 59 очков в 53 играх.