«Спартак» не встретит сопротивления со стороны «Лады»?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 28 января, начало — в 19:30 (мск).

«Спартак»

Турнирное положение: В Западной конференции «Спартак» занимает 7 место, в 48 матчах московский клуб набрал 56 очков. Московский клуб в регулярном чемпионате одержал 25 побед и потерпел 23 поражения.

Последние матчи: «Спартак» дважды отыгрывался в поединке против «Локомотива», основное время поединка завершилось вничью (2:2). Все решилось в овертайме, «спартаковцы» уступили со счетом 2:3.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Спартака», в которую вошли игры против СКА (2:1) и «Шанхайских Драконов» (3:1).

«Лада»

Турнирное положение: В Западной конференции «Лада» расположилась на 10-й строчке, в 50 встречах тольяттинцы набрали 36 пунктов.

Последние матчи: «Лада» сыграла вничью с командой «Сочи» в основнове время (4:4). Клуб из Тольятти смог уйти от поражения благодаря двум шайбам Рили Савчука и Ивана Романова. В серии буллитов «Лада» уступила сочинцам со счётом 1:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Лада» потерпела шестое поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге, уступив дважды СКА (0:3, 1:6), «Торпедо» (1:5, 3:4) и «Локомотиву» (1:6).

Статистика для ставок

«Спартак» занимает 7 место в таблице Западной конференции

«Лада» занимает 10 место в таблице Западной конференции

В этом сезоне «Спартак» переиграл «Ладу» (5:4)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» букмекерами оценивается в 1.45, ничья — в 5.30, а победа «Лады» — в 5.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.10.

Прогноз: В прошлой личной встрече «Спартак» и «Лада» забросили друг другу 9 шайб. Можно сыграть на результативности матча.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Спартак» — «Лада» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.05.

Прогноз: В среднем за игру «Спартак» забрасывает по 3 шайбы, так что можно сыграть на индивидуальном тотале московского клуба.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Спартак» — «Лада» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3.5 с коэффициентом 1.80.