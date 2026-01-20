В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 21 января. Начало встречи — в 06:00 (мск).
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: После 48 матчей «Лос-Анджелес» откатился на 9-ю строчку Запада с 51 очком на счету. От кубковой зоны «Кингз» отстают по дополнительным показателям.
Последние матчи: На прошлой неделе «Лос-Анджелес» провел серию домашних матчей, итогом которой стали поражения от «Далласа» (1:3), «Вегаса» (2:3, от) и «Анахайма» (2:3, бул.).
В последней на текущее время встрече команда Джима Хиллера вновь схлестнулась с «Анахаймом», но уже в гостях. В очередной битве за Калифорнию «Кингз» понесли потери (1:2, от).
Не сыграют: Анже Копитар, Тревор Мур, Кори Перри.
Состояние команды: В турнирном значении «Лос-Анджелес» — ярко выраженный претендент на плей-офф, но по факту калифорнийцы проводят слабый сезон.
В семи последних матчах коллектив Джима Хиллера зафиксировал только один победный результат. Тем временем «Кингз» входят в тройку беднейших представителей конференции по заброшенным шайбам.
«Рейнджерс»
Турнирное положение: С 48 очками в активе, «Рейнджерс» на момент написания плетутся на 16-м месте Востока, отставая от основной восьмерки на 8 турнирных пунктов.
Последние матчи: В середине прошлой недели «Рейнджерс» крупно проиграли «Оттаве» (4:8) и тем самым довели серию поражений до пяти матчей кряду.
Прервать отрицательную последовательность команде Майка Салливана в очередной раз удалось на гостевом катке. В частности, накануне ньюйоркцы прикончили «Филадельфию» (6:3).
Не сыграют: Адам Эдстрем, Адам Фокс, Конор Шири, Игорь Шестеркин, Карсон Сауси.
Состояние команды: По ходу текущего сезона на Бродвее царит хаос и неопределенность, ввиду которых «Рейнджерс», годами ранее называвшиеся претендентами на Кубок Стэнли, докатились до статуса главных аутсайдеров Востока.
Помимо худшего показателя турнирных потерь в конференции, команда Майка Салливана имеет вторую с конца статистику заброшенных шайб. В десяти недавних встречах ньюйоркцы допустили восемь осечек.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» не побеждает на протяжении 4 последних матчей
- «Лос-Анджелес» не забивал больше 2 голов в 3 домашних матчах кряду
- «Лос-Анджелес» победил в 3 последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.06, ничья — в 4.21, победа «Рейнджерс» — в 3.25.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.
Прогноз: Обе команды находятся в неважной форме и не могут поставить на поток уверенную игру. Между тем «Кингз» в трех последних встречах играли вничью в основное время. С учетом проблем, с которыми сталкиваются команды в настоящее время, предстоящий матч также может пересечь рубеж в три периода.
Ставка: Ничья за 4.21.
Прогноз: На дистанции будущие соперники демонстрируют слабую результативность, в связи с чем от очной встречи едва ли стоит ждать высокую динамику голевых моментов.
Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.94.