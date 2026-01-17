В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 18 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).
«Вашингтон»
Турнирное положение: В 48 матчах «Вашингтон» заработал 54 очка, с которыми сместился на 10-ю позицию Восточной конференции, по дополнительным показателям отставая от топ-8.
Последние матчи: В начале текущей недели «Вашингтону» не удалось сломить сопротивление «Нэшвилла» (2:3).
После неудачного выезда в Теннесси команда Спенсера Карбери вернулась в столицу, где переиграла «Монреаль» (3:2, от), но уступила «Сан-Хосе» (2:3).
Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Джастин Сурдиф, Том Уилсон.
Состояние команды: С явными проблемами системного характера, «Вашингтон» чередуя победы и поражения, был выдавлен за пределы кубковой восьмерки.
В десяти последних матчах «Кэпиталз» допустили шесть неудач, тогда как в трех недавних встречах результативность Овечкина и компании ограничивалась двумя заброшенными шайбами.
«Флорида»
Турнирное положение: В активе «Флориды» на момент написания — 51 балл после 45 матчей. В таблице Востока команда занимает 12-е место, на 3 пункта отставая от кубковой зоны.
Последние матчи: Накануне «Флорида» провела серию матчей в Канаде, которая началась с поражений от «Торонто» (1:4) и «Монреаля» (2:6).
В условиях двух крупных провалов утешением стала победа над «Оттавой» (3:2). В недавней встрече команда Пола Мориса взяла верх над «Баффало» (4:3).
Не сыграют: Александр Барков, Джона Гаджович, Сет Джонс, Дмитрий Куликов, Томаш Носек, Коул Швиндт, Мэттью Ткачак, Брэд Маршан.
Состояние команды: «Флориде» в настоящий момент трудно рассчитывать на последовательность в игре с учетом широкого списка травмированных хоккеистов, определяющих статус топ-команды.
В условиях значительных кадровых проблем «Пантерз» пытаются закрепиться вблизи топ-8. Накануне подопечные Пола Мориса потерпели четыре поражения в пяти встречах, трижды на этом отрезке пропустив 4 и более голов.
Статистика для ставок
- «Флорида» победила в 2 последних личных встречах
- В 4 последних личных встречах команды забивали больше 7.5 голов
- «Вашингтон» забивал 3 и более голов в 5 последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.21, победа «Флориды» — в 2.69.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.
Прогноз: Командный тонус «Вашингтона» на дистанции напоминает качели, ровно как и турнирная динамика «Флориды». Тем не менее на фоне улучшения кадровой вариативности «Пантерз» непременно будут прибавлять, а в контексте встречи в столице — получат хорошие шансы на успех.
Ставка: «Флорида» победит в матче за 2.04.
Прогноз: В обороне «Вашингтон» в большинстве матчей действует безобразно, в связи с чем даже проблемной «Флориде» не составит труда выйти на высокий показатель результативности.
Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 2.20.