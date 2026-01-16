Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 16 января.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Баффало» — «Монреаль» — 5:3

В составе победителей хте-три оформил Тэйдж Томпсон, также забивали Джош Доан и Алекс Так.

Форвард «Канадиенс» Иван Демидов забросил одну шайбу. Теперь у 20-летнего россиянина 40 (11+29) очков в 48 матчах. Также у гостей отличились Коул Кофилд и Ник Сузуки.

«Баффало» набрал 56 очков в 46 матчах и занимает 5-е место на «Востоке». «Монреаль» идет на 4-й строчке — 59 очков в 48 играх.

«Баффало» — «Монреаль» — 5:3

«Коламбус» — «Ванкувер» — 4:1

Голы за хозяев забивали Чарли Койл, Зак Веренски, Кент Джонсон и нападающий Кирилл Марченко (также у него ассист). Теперь у 25-летнего россиянина 40 (17+23) очков в 43 играх сезона.

Единственный гол «Кэнакс» на счету Брока Босера.

«Коламбус» набрал 49 очков в 47 матчах и занимает 15-ю строку на «Востоке». «Ванкувер» идет последним в Западной конференции — 37 очков в 47 играх.

«Коламбус» — «Ванкувер» — 4:1

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 6:3

За «пингвинов» забивали Джастин Бразо, Брайан Раст, Блэйк Лизотт, Сидни Кросби, Коннор Девар и Егор Чинахов, у которого стало 10 (6+4) очков в этом сезоне.

Также отметим два ассиста Евгения Малкина. Он провел на льду 15 минут 34 секунды. В настоящее время у 39-летнего россиянина 34 (10+24) очка в 31 игре.

В составе гостей отличились Родриго Аболс, Ник Силер и Матвей Мичков. У 21-летнего россиянина 24 (10+14) очка в 45 играх сезона.

«Питтсбург» набрал 54 очка в 46 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 52 очка в 46 играх.

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 6:3

«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 2:3

У «Кэпиталз» забили Дилан Строум и Райан Леонард. Александр Овечкин провел на льду 21 минуту 21 секунду и отметился голевой передачей. Теперь у 40-летнего россиянина 41 (20+21) очко в 48 матчах сезона.

За гостей отличились Зак Остапчук, Коллин Граф и Павол Регенда.

«Сан-Хосе» набрала 51 очков в 46 матчах и идет седьмой на «Западе». «Вашингтон» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 54 очка в 48 играх.

«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 2:3

«Бостон» — «Сиэтл» — 4:2

В составе «Бостона» шайбы забрасывали Виктор Арвидссон, Марк Кастелич, Давид и Пастрняк и российский нападающий Марат Хуснутдинов, у которого теперь 21 (10+11) очко в 43 матчах

У «Кракен» забивали Чендлер Стивенсон и Эли Толванен.

«Бостон» набрал 56 очков в 48 матчах и идет шестым на «Востоке». «Сиэтл» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 51 очко в 46 играх.

«Бостон» — «Сиэтл» — 4:2

«Миннесота» — «Виннипег» — 2:6

В составе победителей Джонатан Тэйвз, Тэннер Пирсон, Джош Моррисси, Логан Стэнли, Габриэль Виларди и Марк Шайфли.

За «Монреаль» забивали Маркус Юханссон и Данила Юров. Теперь у 22-летнего россиянина 17 (7+10) очков в 41 матче этого сезона.

«Виннипег» одержал 4-ю победу кряду и с 43 очками в 46 матчах занимает 14-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 3-й строчке — 61 очко в 48 играх.

«Миннесота» — «Виннипег» — 2:6

«Чикаго» — «Калгари» — 1:3

На 3-й минуте форвард хозяев Ник Фолиньо открыл счет, но затем забивали только гости — Егор Шарангович, Микаэль Баклунд и Мэтт Коронато.

«Калгари» набрал 44 очка в 47 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 12-й строчке — 45 очков в 47 играх.

«Чикаго» — «Калгари» — 1:3

«Эдмонтон» — «Айлендерс» — 0:1

Единственный гол забил Энтони Дюклер. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 35 из 35 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Айлендерс» набрали 57 очков в 47 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 54 очка в 48 играх.

«Эдмонтон» — «Айлендерс» — 0:1

«Юта» — «Даллас» — 2:1

У «Маммот» голами отметились Ник Шмальц и Джон Марино. Единственный гол «Старз» на счету Микко Рантанена.

«Юта» набрала 52 очка в 48 матчах и поднялась на 6-е место в Западной конференции. «Даллас» идет на второй строчке — 63 очка в 48 играх.

«Юта» — «Даллас» — 2:1

«Вегас» — «Торонто» — 6:5 ОТ

Главным героем встречи стал форвард хозяев Павел Дорофеев, оформивший дубль. Теперь у него 35 (19+16) очков в 46 матчах. Также отметим ассист Ивана Барбашева, который набрал 33 (12+21) очка в 46 играх этого сезона.

Голом и тремя результативными передачами отметился Джек Айкел.

У гостей 2 (1+1) очка набрали Вильям Нюландер и Джон Таварес, по два ассиста сделали Мэттью Низ и Матиас Маччелли.

«Голден Найтс» одержали шестую победу подряд. «Вегас» набрал 58 очков и занимает 4-е место в таблице Западной конференции. У «Торонто» 54 очка и 9-я строчка в таблице «Восток».