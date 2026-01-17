прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 18 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Оттава»

Турнирное положение: С 49 очками после 46 матчей, «Оттава» прописалась на 14-й строчке Восточной конференции, на 5 зачетных баллов отставая от основной восьмерки.

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Оттава» потерпела четыре поражения кряду, в том числе и в домашней встрече с «Флоридой» (2:3).

Следом в родных стенах подопечные Трэвиса Грина обыграли «Ванкувер» (2:1), тогда как в Нью-Йорке одержали эффектную победу над «Рейнджерс» (8:4).

Не сыграют: В составе «Оттавы» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Оттава» проводит слабый чемпионат. Команда испытывает структурные проблемы на дистанции, в результате чего не может навязать предметную борьбу за плей-офф.

На текущее время «сенаторам» принадлежит четвертый худший показатель по пропущенным голам на Востоке. Между тем неделями ранее коллектив Грина потерпел семь поражений в девяти встречах.

«Монреаль»

Турнирное положение: После 48 матчей «Монреаль» замыкает квартет лидеров Восточной конференции. С 59 очками в активе, канадцы из Квебека отстают от 1-й «Тампы» на 2 пункта.

Последние матчи: Текущую игровую неделю «Монреаль» начал с яркой победы над «Ванкувером» на своей площадке (6:3).

Покинув «Белл Центр», команда Мартена Сан-Луи заявилась в столицу Штатов, где допустила поражение в игре против «Вашингтона» (2:3, от). Еще в одном выездном матче «Хабс» уступили «Баффало» (3:5).

Не сыграют: Джейк Эванс, Патрик Лайне, Алекс Ньюхук.

Состояние команды: При всех своих недостатках на дистанции «Монреаль» проводит сильную кампанию. Команда расположилась вблизи топ-3 и способна претендовать на большее.

На момент написания «Канадиенс» принадлежит лучший на Востоке показатель по заброшенным шайбам, но в условиях проблем в обороне коллектив Сан-Луи пропустил три и более голов в трех матчах из недавних четырех.

Статистика для ставок

«Оттава» победила в 3 личных встречах из последних 5

«Оттава» не проигрывала «Монреалю» в основное время в 3 последних личных встречах

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.21, победа «Монреаля» — в 2.77.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: Последние результаты обеих команд слабо отражают общую динамику соперников. В контексте личной встречи «Монреаль» видится более высококлассным коллективом с точки зрения вариативности в атаке и общего тонуса.

Ставка: «Монреаль» победит в матче за 2.04.

Прогноз: «Монреаль» входит в число наиболее результативных клубов Востока, поэтому сейчас команде не составит труда проломить оборону «Оттавы», для которой характерны грубые ошибки.

Ставка: Тотал больше 6 за 2.03.