В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Барыс Арене» 17 января. Начало встречи — в 15:00 (мск).
«Барыс»
Турнирное положение: «Барыс» после 47 матчей находится на 10-м месте Восточной конференции с 37 очками в активе. От зоны плей-офф казахстанцев отделяют 4 турнирных пункта.
Последние матчи: Неделей ранее «Барыс» в рамках продолжения гостевой серии потерпел поражения от «Ак Барса» (1:3) и «Салавата Юлаева» (1:3).
Точка в выездном этапе была поставлена на льду «Автомобилиста» (1:2, от). Возвращение на домашний лед впервые в 2026 году сопровождалось минимальным поражением от «Нефтехимика» (0:1).
Не сыграют: Кирилл Савицкий.
Состояние команды: На фоне признаков возвращения в большую гонку в начале сезона «Барыс» превращается в одного из аутсайдеров, которому при такой игре вновь ничего не светит.
Команда Михаила Кравца проиграла в девяти матчах из десяти предыдущих, тогда как ни в одной встрече из недавних четырех казахстанцы не забрасывали больше одной шайбы.
ЦСКА
Турнирное положение: В 47 матчах ЦСКА набрал 54 очка, с которыми сместился на 6-ю позицию Западной конференции, на 1 турнирный балл отставая от 5-го «Динамо» Москва.
Последние матчи: В ходе длинной серии домашних матчей ЦСКА на прошлой неделе взял верх над «Динамо» Минск (4:2).
Следом команда Игоря Никитина сломила сопротивление «Шанхайских Драконов» (3:2) и «Спартака» (2:1), тогда как на гостевой площадке армейцы проиграли «Авангарду» (1:2).
Не сыграют: Дмитрий Бучельников, Данила Моисеев, Дмитрий Саморуков.
Состояние команды: ЦСКА по-прежнему не готов к большим битвам, но прямо сейчас команда проводит свой лучший отрезок. Накануне армейцы заработали 13 очков в семи встречах.
Среди представителей кубковой восьмерки Запада подопечные Игоря Никитина имеют самый низкий показатель по результативности, однако по пропущенным голам входят в тройку сильнейших в конференции.
Статистика для ставок
- ЦСКА победил в 4 последних личных встречах
- ЦСКА забивал 4 и более голов в 4 личных встречах из 6 последних
- «Барыс» забросил 3 шайбы в сумме в 4 последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 4.81, ничья — в 4.71, победа ЦСКА — в 1.64.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.
Прогноз: «Барыс» находится в состоянии продолжительного спада, испытывая проблемы с реализацией, на которые регулярно указывает тренерский штаб Михаила Кравца. В условиях нехватки рабочих идей в зоне атаки предстоящая домашняя встреча пройдет скромно в контексте голевой активности.
Ставка: Тотал меньше 5 за 2.06.
Прогноз: В последнее время казахстанцы просели и по характеру, демонстрируя невозможность вести равную борьбу против более зрелых в тактическом понимании команд. Так, коллектив Игоря Никитина способен задавить «Барыс» системно и добиться уверенного результата.
Ставка: ЦСКА победит с форой -1.5 за 1.95.