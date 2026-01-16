прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.06

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Барыс Арене» 17 января. Начало встречи — в 15:00 (мск).

«Барыс»

Турнирное положение: «Барыс» после 47 матчей находится на 10-м месте Восточной конференции с 37 очками в активе. От зоны плей-офф казахстанцев отделяют 4 турнирных пункта.

Последние матчи: Неделей ранее «Барыс» в рамках продолжения гостевой серии потерпел поражения от «Ак Барса» (1:3) и «Салавата Юлаева» (1:3).

Точка в выездном этапе была поставлена на льду «Автомобилиста» (1:2, от). Возвращение на домашний лед впервые в 2026 году сопровождалось минимальным поражением от «Нефтехимика» (0:1).

Не сыграют: Кирилл Савицкий.

Состояние команды: На фоне признаков возвращения в большую гонку в начале сезона «Барыс» превращается в одного из аутсайдеров, которому при такой игре вновь ничего не светит.

Команда Михаила Кравца проиграла в девяти матчах из десяти предыдущих, тогда как ни в одной встрече из недавних четырех казахстанцы не забрасывали больше одной шайбы.

ЦСКА

Турнирное положение: В 47 матчах ЦСКА набрал 54 очка, с которыми сместился на 6-ю позицию Западной конференции, на 1 турнирный балл отставая от 5-го «Динамо» Москва.

Последние матчи: В ходе длинной серии домашних матчей ЦСКА на прошлой неделе взял верх над «Динамо» Минск (4:2).

Следом команда Игоря Никитина сломила сопротивление «Шанхайских Драконов» (3:2) и «Спартака» (2:1), тогда как на гостевой площадке армейцы проиграли «Авангарду» (1:2).

Не сыграют: Дмитрий Бучельников, Данила Моисеев, Дмитрий Саморуков.

Состояние команды: ЦСКА по-прежнему не готов к большим битвам, но прямо сейчас команда проводит свой лучший отрезок. Накануне армейцы заработали 13 очков в семи встречах.

Среди представителей кубковой восьмерки Запада подопечные Игоря Никитина имеют самый низкий показатель по результативности, однако по пропущенным голам входят в тройку сильнейших в конференции.

Статистика для ставок

ЦСКА победил в 4 последних личных встречах

ЦСКА забивал 4 и более голов в 4 личных встречах из 6 последних

«Барыс» забросил 3 шайбы в сумме в 4 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 4.81, ничья — в 4.71, победа ЦСКА — в 1.64.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: «Барыс» находится в состоянии продолжительного спада, испытывая проблемы с реализацией, на которые регулярно указывает тренерский штаб Михаила Кравца. В условиях нехватки рабочих идей в зоне атаки предстоящая домашняя встреча пройдет скромно в контексте голевой активности.

2.06 Тотал меньше 5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Барыс — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.06.

Прогноз: В последнее время казахстанцы просели и по характеру, демонстрируя невозможность вести равную борьбу против более зрелых в тактическом понимании команд. Так, коллектив Игоря Никитина способен задавить «Барыс» системно и добиться уверенного результата.

1.95 ЦСКА победит с форой -1.5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Барыс — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ЦСКА победит с форой -1.5 за 1.95.