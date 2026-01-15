На льду «Эдмонтона» не будет однозначного фаворита

прогноз на матч НХЛ, ставка за 4.46

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 16 января. Начало встречи — в 05:00 (мск).

«Эдмонтон»

Турнирное положение: «Эдмонтон» прописался на 5-й строчке Западной конференции с 54 очками после 47 матчей. По дополнительным показателям «Ойлерз» отстают от 4-го «Вегаса».

Последние матчи: Последняя домашняя игра «Эдмонтона» состоялась 11 января и завершилась поражением хозяев в яркой игре против «Лос-Анджелеса» (3:4, бул.).

Спустя пару дней подопечные Криса Кроблауха забрали уверенный результат на площадке «Чикаго» (4:1), но затем не смогли сломить сопротивление «Нэшвилла» (3:4, от).

Не сыграют: Адам Хенрик.

Состояние команды: «Эдмонтон» закрепился в верхней пятерке Запада, но лишь за счет большей стабильности на дистанции сможет замахнуться на места в лидерской тройке.

На текущее время «Ойлерз» принадлежит третий на Западе показатель результативности, тогда как по игре в обороне команда Криса Кноблауха идет в числе отстающих. Между тем канадцы заработали 8 очков в пяти предыдущих встречах.

«Айлендерс»

Турнирное положение: «Айлендерс» занимают 5-ю позицию в Восточной конференции с 55 очками после 46 матчей. От тройки лидеров ньюйоркцы отстали на 5 зачетных баллов.

Последние матчи: С 9 января «Айлендерс» проводят гостевую серию, которая началась с поражения от «Нэшвилла» (1:2, бул.).

После выезда в Теннесси команда Патрика Руа добилась локального успеха на площадке «Миннесоты» (4:3, от). Следом «островитян» ждала неудача в стенах «Виннипега» (4:5).

Не сыграют: Пьер Энгвалл, Бо Хорват, Кайл Палмьери, Александр Романов, Семен Варламов.

Состояние команды: В контексте турнирного продвижения «Айлендерс» проводят сильную регулярку, но текущий игровой отрезок сопровождается отсутствием последовательности.

В восьми предыдущих матчах команда Патрика Руа добилась четырех побед при таком же количестве неудачных игр. Тем временем «Айлс» имеют худший показатель результативности среди действующих представителей топ-8.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» потерпел 3 поражения в 4 домашних матчах

В 6 последних матчах в «Роджерс Плейс» было забито больше 5.5 голов

«Эдмонтон» победил в 6 последних личных встречах на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.94, ничья — в 4.46, победа «Айлендерс» — в 3.45.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: Обе команды, обладая разным ресурсом, в последнее время не всегда демонстрируют уверенность и нередко не могут зацепиться за результат в основное время. В личном противостоянии команды вновь готовы проявить неуступчивость и выйти на рамки игрового часа.

Ставка: Ничья за 4.46.

Прогноз: Играть на встречных курсах против скоростных топ-форвардов «Ойлерз» гости не решатся. Предложив низкий оборонительный блок, ньюйоркцы подорвут результативность матча в «Роджерс Плейс».

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.90.