прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 15 января. Начало встречи — в 16:30 (мск).

«Авангард»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Авангард» замыкает трио лидеров. С 59 очками после 43 матчей, омичи отстают от 2-го «Ак Барса» на 1 балл.

Последние матчи: Последний игровой отрезок «Авангард» провел в непростых выездных условиях. В матче против «Ак Барса» — прямого конкурента — омичи зафиксировали победу (2:1).

В рамках второй гостевой игры коллектив Ги Буше не сумел справиться с «Металлургом» Мг (1:2). Тем временем в домашней встрече с «Салаватом Юлаевым» «Авангард» потерпел еще одно поражение (3:4).

Не сыграют: В составе «Авангарда» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Авангард» является уверенным представителем лидерского трио Востока, но в нескольких последних матчах допустил ряд турнирных потерь.

В частности, коллектив Ги Буше лишился зачетных баллов в трех встречах из недавних пяти. Тем временем омичи остаются лучшими в конференции по показателю пропущенных шайб.

ЦСКА

Турнирное положение: В таблице Запада ЦСКА принадлежит 5-я строчка. В 46 играх москвичи заработали 54 очка и по дополнительным показателям опередили «Торпедо».

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели ЦСКА продолжил домашнюю серию. В одном из трех матчей последних семи дней армейцы взяли верх над «Динамо» Минск (4:2).

Волевую победу команда Игоря Никитина забрала во встрече с «Шанхайскими Драконами» (3:2), после чего скромно разобралась со «Спартаком» (2:1).

Не сыграют: Дмитрий Бучельников, Данила Моисеев, Дмитрий Саморуков.

Состояние команды: ЦСКА демонстрирует относительный подъем, коего не было до настоящего момента. Кроме того, уже сейчас армейцы сосредоточены на улучшении текущих позиций.

В семи предыдущих матчах подопечные Игоря Никитина одержали шесть побед. На этом же отрезке москвичи заработали 13 очков и ни разу не пропустили более 2 голов.

Статистика для ставок

ЦСКА не проигрывает на протяжении 3 последних матчей

«Авангард» одержал 3 победы в 4 последних личных встречах

ЦСКА не забивал больше 1 гола в 4 личных встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.39, победа ЦСКА — в 3.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.21, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: ЦСКА проживает лучшие турнирные недели в сезоне, но даже на фоне подъема армейцы предметно уступают «Авангарду» и в коллективном классе, и с точки зрения тактической идеи.

Ставка: «Авангард» победит за 1.99.

Прогноз: В последних матчах прагматичная команда Игоря Никитина нередко выискивала свои возможности за счет компактной обороны. Кроме того, в условиях слабой результативности ЦСКА встреча в Омске рискует завершиться низкой голевой активностью.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.97.