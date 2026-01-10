прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.11

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Иксфинити Мобайл-арене» 11 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Филадельфия»

Турнирное положение: «Филадельфия» провела 42 матча, в которых заработала 52 очка. В таблице Восточной конференции команда из Пенсильвании находится на 6-й строчке, на 2 пункта отставая от 4-й «Тампы».

Последние матчи: Серию январских матчей «Филадельфия» начала в канадской Альберте, где крупно проиграла «Калгари» (1:5), но прибила «Эдмонтон» (5:2).

На домашнем льду команда Рика Токкета днями ранее забрала уверенный результат в игре против «Анахайма» (5:2), тогда как в последней встрече не сумела сдержать «Торонто» (1:2, от).

Не сыграют: Бобби Бринк, Джейми Дрисдейл, Тайсон Ферстер.

Состояние команды: На фоне отсутствия стабильности, характерной для многих прямых конкурентов на Востоке, «Филадельфия» проводит хороший сезон, хотя в сущности ее игра далека от эталонной.

На дистанции команде Рика Токкета не хватает широты рабочих решений в атаке, но в ряде последних матчей «Флайерз» в целом демонстрируют высокую результативность. Между тем невозможность поддерживать подобную динамику вдолгую остается одной из ее проблем.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: После 42 матчей «Тампа-Бэй» закрепилась на 4-й позиции Восточной конференции с 55 очками на счету. На 2 балла «Лайтнинг» отстают от лидирующей «Каролины».

Последние матчи: В начале нового календарного года «Тампа-Бэй» увеличила серию побед, которая стартовала во второй половине декабря.

Так, на территории Калифорнии коллектив Джона Купера расправился с «Лос-Анджелесом» (5:3) и «Сан-Хосе» (7:3), после чего на домашнем льду прибил «Колорадо» (4:2).

Не сыграют: Виктор Хедман, Эмиль Лиллеберг, Скотт Сабурин, Райан Макдона.

Состояние команды: «Тампа-Бэй» по ходу этого сезона переживает как взлеты, так и падения, в том числе на фоне кадровых потерь. Но прямо сейчас «Лайтнинг» демонстрируют исключительную форму.

На дистанции в восемь последних матчей команда Джона Купера не проиграла ни разу. На этом же отрезке коллектив из Флориды забивал 4 и более голов в семи встречах.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» не проигрывает в гостях на протяжении 4 последних матчей

«Тампа-Бэй» забивала 4 и более голов в 3 гостевых матчах из 4 последних

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 3.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.92, ничья — в 4.67, победа «Тампы-Бэй» — в 2.11.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.54, на тотал меньше 5.5 — за 2.31.

Прогноз: «Тампа» находится в лучшей форме с начала сезона. Справиться с ее агрессией «Филадельфии» будет крайне тяжело даже на своей территории.

Ставка: «Тампа-Бэй» победит за 2.11.

Прогноз: В последних матчах команда Джона Купера спокойно выходит на высокие показатели голов. В ближайшей игре «Лайтнинг» наверняка сохранят эту приятную для себя тенденцию.

Ставка: Индивидуальная тотал «Тампы-Бэй» больше 3.5 за 2.13.