прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 10 января. Начало встречи — в 14:00 (мск).

«Нефтехимик»

Турнирное положение: С 45 очками после 44 матчей, «Нефтехимик» вернулся на 5-ю строчку Восточной конференции, на 1 турнирный пункт опередив «Трактор».

Последние матчи: Новый календарный год «Нефтехимик» начал с поражения в скромной по содержанию игре на территории «Сочи» (1:2).

С таким же счетом коллектив Игоря Гришина уступил «Салавату Юлаеву» днями ранее (1:2). Тем временем возвращение нижнекамцев на домашний лед сопровождалось победой над «Адмиралом» (3:2, бул.).

Не сыграют: В составе «Нефтехимика» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Турнирное положение «Нефтехимика» становится менее устойчивым ввиду нарастающей конкуренции и серии неоднозначных результатов в последние недели.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В ряде предыдущих матчей команда Игоря Гришина испытывала проблемы структурного содержания наряду с низкой эффективностью в зоне атаки. Так, результативность нижнекамцев входит в тройку слабейших на Востоке среди представителей топ-8.

«Адмирал»

Турнирное положение: После 41 игры «Адмирал» затерялся на 11-й позиции Восточной конференции с 34 очками на счету. От зоны плей-офф приморцы отстают на 6 пунктов.

Последние матчи: Январскую серию матчей «Адмирал» начал с драматичной победы над «Амуром» во Владивостоке (3:2).

После выигранной региональной битвы команда отправилась в Новосибирск, где устроилась на крупное поражение от «Сибири» (2:5). В дебютной игре под руководством Олега Браташа «Адмирал» уступил «Нефтехимику» (2:3, бул.).

Не сыграют: Александр Дарьин, Адам Хуска, Максим Мальцев.

Состояние команды: По причине продолжительного кризиса «Адмирал» не справляется с промежуточными задачами в контексте борьбы за плей-офф, но с новым тренером надеется выправить ситуацию.

По-прежнему результативность дальневосточного коллектива остается самой низкой на две конференции, тогда как на дистанции в тринадцать матчей «моряки» потерпели одиннадцать поражений.

Статистика для ставок

«Адмирал» потерпел 4 поражения кряду в последних матчах в гостях

«Нефтехимик» одержал 4 победы в личных встречах кряду

«Адмирал» не забивал больше 2 голов в 7 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.29, победа «Адмирала» — в 3.37.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: Теряющий игровую свежесть «Нефтехимик» ухудшает свои турнирные позиции, поэтому в матчах против аутсайдеров, к которым, безусловно, сейчас относится «Адмирал», команда Игоря Гришина будет любыми способами цепляться за результат, особенно на своей территории.

1.99 «Нефтехимик» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Нефтехимик — Адмирал позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: «Нефтехимик» победит за 1.99.

Прогноз: При должной атакующей активности со стороны соперников «Адмиралу» становится труднее сохранять оборонительную структуру. На домашнем льду нижнекамцы наверняка попытаются организовать давление, которое позволит добиться высоких цифр по заброшенным шайбам.

1.83 Индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Нефтехимик — Адмирал принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 3 за 1.83.