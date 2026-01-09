В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 10 января. Начало встречи — в 14:00 (мск).
«Нефтехимик»
Турнирное положение: С 45 очками после 44 матчей, «Нефтехимик» вернулся на 5-ю строчку Восточной конференции, на 1 турнирный пункт опередив «Трактор».
Последние матчи: Новый календарный год «Нефтехимик» начал с поражения в скромной по содержанию игре на территории «Сочи» (1:2).
С таким же счетом коллектив Игоря Гришина уступил «Салавату Юлаеву» днями ранее (1:2). Тем временем возвращение нижнекамцев на домашний лед сопровождалось победой над «Адмиралом» (3:2, бул.).
Не сыграют: В составе «Нефтехимика» кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: Турнирное положение «Нефтехимика» становится менее устойчивым ввиду нарастающей конкуренции и серии неоднозначных результатов в последние недели.
В ряде предыдущих матчей команда Игоря Гришина испытывала проблемы структурного содержания наряду с низкой эффективностью в зоне атаки. Так, результативность нижнекамцев входит в тройку слабейших на Востоке среди представителей топ-8.
«Адмирал»
Турнирное положение: После 41 игры «Адмирал» затерялся на 11-й позиции Восточной конференции с 34 очками на счету. От зоны плей-офф приморцы отстают на 6 пунктов.
Последние матчи: Январскую серию матчей «Адмирал» начал с драматичной победы над «Амуром» во Владивостоке (3:2).
После выигранной региональной битвы команда отправилась в Новосибирск, где устроилась на крупное поражение от «Сибири» (2:5). В дебютной игре под руководством Олега Браташа «Адмирал» уступил «Нефтехимику» (2:3, бул.).
Не сыграют: Александр Дарьин, Адам Хуска, Максим Мальцев.
Состояние команды: По причине продолжительного кризиса «Адмирал» не справляется с промежуточными задачами в контексте борьбы за плей-офф, но с новым тренером надеется выправить ситуацию.
По-прежнему результативность дальневосточного коллектива остается самой низкой на две конференции, тогда как на дистанции в тринадцать матчей «моряки» потерпели одиннадцать поражений.
Статистика для ставок
- «Адмирал» потерпел 4 поражения кряду в последних матчах в гостях
- «Нефтехимик» одержал 4 победы в личных встречах кряду
- «Адмирал» не забивал больше 2 голов в 7 последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.29, победа «Адмирала» — в 3.37.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.
Прогноз: Теряющий игровую свежесть «Нефтехимик» ухудшает свои турнирные позиции, поэтому в матчах против аутсайдеров, к которым, безусловно, сейчас относится «Адмирал», команда Игоря Гришина будет любыми способами цепляться за результат, особенно на своей территории.
Ставка: «Нефтехимик» победит за 1.99.
Прогноз: При должной атакующей активности со стороны соперников «Адмиралу» становится труднее сохранять оборонительную структуру. На домашнем льду нижнекамцы наверняка попытаются организовать давление, которое позволит добиться высоких цифр по заброшенным шайбам.
Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 3 за 1.83.