«Айлендерс» не отдадут очки на домашнем льду

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 7 января. Начало встречи — в 03:30 (мск).

«Айлендерс»

Турнирное положение: После 42 матчей «Айлендерс» занимают 5-е место в Восточной конференции с 50 очками в активе. На 2 турнирных балла ньюйоркцы отстают от трио сильнейших.

Последние матчи: 2026 год «Айлендерс» начали с провала на домашнем льду. В игре 1 января случилось крупное поражение от «Юты» (2:7).

Следом подопечные Патрика Руа провели встречу с «Торонто», в которой одержали непростую победу в овертайме (4:3, от).

Не сыграют: Пьер Энгвалл, Бо Хорват, Кайл Палмьери, Александр Романов, Семен Варламов.

Состояние команды: «Айлендерс» проводят сильный в турнирном ключе сезон, справляясь с конкуренцией в лидерской среде. При этом в игровом значении у «островитян» не все так позитивно.

Например, во второй половине декабря ньюйоркцы потерпели три поражения кряду, тогда как в двух матчах из четырех последних команда Руа осталась без набранных очков, пропустив 11 голов в сумме.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: С 46 очками после 42 матчей, «Нью-Джерси» прописался на 12-й позиции Восточной конференции. От зоны плей-офф коллектив из Ньюарка отделяют 2 турнирных балла.

Последние матчи: В выездной игре 1 января «Нью-Джерси» одержал победу над «Коламбусом» (3:2), оставив позади цикл из четырех поражений.

Вернувшись на домашний лед, коллектив Шелдона Кифа прикончил «Юту» (4:1), тогда как в последней встрече уступил «Каролине» (1:3).

Не сыграют: Евгений Дадонов, Джонни Ковачевич, Зак Макивен, Шимон Немец.

Состояние команды: На фоне многообещающего начала сезона «Нью-Джерси» переживает глубокий спад, который ранее был вызван потерей ключевых игроков.

На заключительном отрезке прошлого года команда Шелдона Кифа потерпела четыре поражения, при этом по игре в нападении «Девилз» входят в тройку худших представителей Востока.

Статистика для ставок

«Айлендерс» победили в 2 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 4.5 голов

«Нью-Джерси» одержал 5 побед в 7 последних матчах на льду «Айлендерс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 4.40, победа «Нью-Джерси» — в 2.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

Прогноз: Обе команды в последнее время демонстрируют неоднозначную форму, но «Айлендерс» на домашнем льду излучают дополнительную уверенность и видятся готовыми к матчам против соперников уровня «Нью-Джерси».

Ставка: «Айлендерс» победят за 1.99.

Прогноз: При непостоянстве в атакующей игре «Айлендерс» умеют грамотно защищаться. На фоне проблемного «Нью-Джерси» ньюйоркцы наверняка покажут высокий класс оборонительных действий.

Ставка: Индивидуальный тотал «Айлендерс» меньше 2.5 за 2.12.