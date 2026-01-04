«Рейнджерс» разберутся с гостями из Солт-Лейк-Сити

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.89

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будет принимать «Юта». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 6 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Рейнджерс»

Турнирное положение: В 43 матчах «Рейнджерс» набрали 45 очков, с которыми откатились на 15-ю позицию Восточной конференции, на 2 турнирных пункта отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В ходе затяжной серии выездов одной из наиболее значимых была игра на территории «Айлендерс», в которой «Рейнджерс» допустили провал (0:2).

Следом подопечные Майка Салливана уступили «Каролине» (2:3, от) и «Вашингтону» (3:6), после чего одержали уверенную победу над «Флоридой» в рамках Зимней классики (5:1).

Не сыграют: Адам Эдстрем, Ти Джей Миллер, Ноа Лаба, Конор Шири.

Состояние команды: С каждым новым провалом амбиции «Рейнджерс» становятся скромнее. Команда сохраняет небольшой разрыв между зоной плей-офф, но в условиях нестабильности не может войти в число кубковых представителей.

В шести предыдущих встречах коллектив Майка Салливана допустил четыре поражения. Между тем ньюйоркцы проиграли в шести матчах из десяти последних в родном «Мэдисон Сквер Гарден».

«Юта»

Турнирное положение: В 42 матчах «Юта» заработала 41 балл. В таблице Запада коллектив из Солт-Лейк-Сити обосновался на 12-й строчке, на 2 турнирных пункта отставая от верхней восьмерки.

Последние матчи: В последнем матче 2025 года «Юта» на домашней территории не сумела сломить сопротивление «Нэшвилла» (3:4).

Наступивший год коллектив Андре Туриньи начал с яркой победы на площадке «Айлендерс» (7:2). В другом гостевом матче «мамонты» потерпели поражение от «Нью-Джерси» (1:4).

Не сыграют: Логан Кули.

Состояние команды: По своему внутреннему ресурсу «Юта» остается командой, готовой бороться за места в зоне плей-офф, но проблемы со стабильностью на дистанции не дают команде совершить шаг вперед.

Турнирная траектория «мамонтов» формируется за счет коротких удачных отрезков, на смену которым непременно приходят провальные серии. Так, в пяти встречах из недавних восьми коллектив Туриньи остался без набранных очков.

Статистика для ставок

«Юта» одержала 2 победы в 3 личных встречах

В 2 личных встречах из 3 команды забивали больше 7.5 голов

В единственном очном матче на льду «Рейнджерс» команды сыграли вничью в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.48, ничья — в 4.22, победа «Юты» — в 2.56.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.12, на тотал меньше 5.5 — за 1.79.

Прогноз: «Рейнджерс» — во всех смыслах противоречивая команда, которую нельзя назвать последовательной. Но даже в текущей форме ньюйоркцы намерены претендовать на победный результат в домашнем матче против «Юты».

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 1.89.

Прогноз: На фоне проблем атакующего содержания «Рейнджерс» довольно неплохо играют на своей половине, что осложнит задачи «Юты» в контексте наступательного хоккея.

Ставка: Индивидуальный тотал «Юты» меньше 2.5 за 1.88.