прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на стадионе «ЦСКА Арена» 4 января, начало — в 17:00 (мск).

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА постепенно поднимается в таблице Западной конференции, расположившись на 6 месте. В 42 матчах армейцы набрали 47 очков.

Последние матчи: ЦСКА в домашнем поединке против московского «Динамо» добился крупной победы со счётом 5:1. В составе победителей голами отметились Денис Гурьянов, Кирилл Долженков, Прохор Полтапов, Мак Холлоуэлл и Тахир Мингачев.

Не сыграют: В лазарете команды находятся Максим Соркин, Данила Моисеев и Егор Фатеев.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: ЦСКА одержал победу в третьем матче подряд, за плечами команды успешные игры против «Спартака» (2:1) и «Торпедо» (3:2 — после овертайма).

«Локомотив»

Турнирное положение: В Западной конференции ярославский клуб занимает 2 место, набрав 56 очков. «Локомотив» на одно очко отстаёт от лидера — минского «Динамо».

Последние матчи: Ярославский клуб с трудом переиграл «Торпедо» в минувшем туре Континентальной хоккейной лиги (1:0). Победную шайбу в третьем периоде забросил Максим Берёзкин.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах хоккеисты «Локомотива» смогли одержать победы над «Адмиралом» (3:2), ЦСКА (1:1, 2:1 — после буллитов) и проиграл «Динамо» (0:2) и «Авангарду» (0:3).

Статистика для ставок

«Локомотив» занимает 2 место в Западной конференции

ЦСКА занимает 6 место в Западной конференции

В этом сезоне «Локомотив» трижды обыграл ЦСКА (1:1, 2:1 — после буллитов, 4:1, 5:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.10, а победа ЦСКА — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: «Локомотив» знает подход к линии обороны армейского клуба, несмотря на то, что ЦСКА одержал три победы подряд, все же ожидаем, что эта серия прервется. Остановим наш выбор на победе ярославского клуба.

2.30 Победа «Локомотива» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч ЦСКА — «Локомотив» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Локомотива» с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.25 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч ЦСКА — «Локомотив» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.25.