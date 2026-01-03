В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на стадионе «ЦСКА Арена» 4 января, начало — в 17:00 (мск).
ЦСКА
Турнирное положение: ЦСКА постепенно поднимается в таблице Западной конференции, расположившись на 6 месте. В 42 матчах армейцы набрали 47 очков.
Последние матчи: ЦСКА в домашнем поединке против московского «Динамо» добился крупной победы со счётом 5:1. В составе победителей голами отметились Денис Гурьянов, Кирилл Долженков, Прохор Полтапов, Мак Холлоуэлл и Тахир Мингачев.
Не сыграют: В лазарете команды находятся Максим Соркин, Данила Моисеев и Егор Фатеев.
Состояние команды: ЦСКА одержал победу в третьем матче подряд, за плечами команды успешные игры против «Спартака» (2:1) и «Торпедо» (3:2 — после овертайма).
«Локомотив»
Турнирное положение: В Западной конференции ярославский клуб занимает 2 место, набрав 56 очков. «Локомотив» на одно очко отстаёт от лидера — минского «Динамо».
Последние матчи: Ярославский клуб с трудом переиграл «Торпедо» в минувшем туре Континентальной хоккейной лиги (1:0). Победную шайбу в третьем периоде забросил Максим Берёзкин.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах хоккеисты «Локомотива» смогли одержать победы над «Адмиралом» (3:2), ЦСКА (1:1, 2:1 — после буллитов) и проиграл «Динамо» (0:2) и «Авангарду» (0:3).
Статистика для ставок
- «Локомотив» занимает 2 место в Западной конференции
- ЦСКА занимает 6 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Локомотив» трижды обыграл ЦСКА (1:1, 2:1 — после буллитов, 4:1, 5:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.10, а победа ЦСКА — в 2.65.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.
Прогноз: «Локомотив» знает подход к линии обороны армейского клуба, несмотря на то, что ЦСКА одержал три победы подряд, все же ожидаем, что эта серия прервется. Остановим наш выбор на победе ярославского клуба.
Ставка: Победа «Локомотива» с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.25.