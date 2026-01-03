прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Татнефть Арене» 4 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Ак Барс»

Турнирное положение: С 56 очками после 41 игры, «Ак Барс» закрепился на 2-м месте Восточной конференции. От 3-го «Авангарда» казанцы ушли в отрыв на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: На флажке 2025 года «Ак Барс» одержал очередную победу в дерби с «Салаватом Юлаевым» (2:1) на домашнем льду.

Серию матчей на «Татнефть-Арене» команда Анвара Гатиятулина продолжила победой над «Трактором» (3:2). В последней встрече казанцы взяли верх над «Северсталью» (4:3, бул.).

Не сыграют: Никита Лямкин, Альберт Яруллин.

Состояние команды: «Ак Барс» проделал хорошую работу после провального стартового периода. Команда обеспечила относительную стабильность и закрепилась в группе лидеров Востока.

На продолжительных отрезках казанцы, как правило, выглядят последовательно в игровом ключе. В десяти предыдущих матчах коллектив Анвара Гатиятулина добился восьми побед.

«Автомобилист»

Турнирное положение: На счету «Автомобилиста» 49 очков после 40 матчей. В таблице Восточной конференции екатеринбуржцы занимают 4-ю позицию, на 6 баллов отставая от топ-3.

Последние матчи: Неделей ранее «Автомобилист» провел удачный выезд на территорию «Сибири», зафиксировав разгромную победу (5:0).

Еще одну встречу подопечные Николая Заварухина провели на льду «Барыса», где также забрали результат (4:1). Вернувшись на домашнюю площадку, уральцы обыграли «Ладу» (4:3).

Не сыграют: Артем Каштанов, Данил Романцев.

Состояние команды: «Автомобилист» проводит стандартный по своему формату сезон. Со всплесками ярких результатов и сериями неудач, команда утвердилась в верхней четверке Востока.

В пяти последних матчах подопечные Николая Заварухина обошлись без потерь очков, при этом по игре в обороне екатеринбуржцы демонстрируют второй лучший показатель в конференции.

«Ак Барс» не проигрывает дома на протяжении 6 последних матчей

«Ак Барс» забивал 4 и более голов в 4 домашних матчах из 6 последних

«Автомобилист» победил в 2 последних личных встречах с разницей в 3 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.39, победа «Автомобилиста» — в 2.96.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.28, на тотал меньше 5.5 — за 1.58.

Прогноз: «Ак Барс» находится в хорошей форме, в том числе и на домашнем льду, где у нестабильного «Автомобилиста» будет не так много возможностей забрать результат. Встреча на «Татнефть-Арене» может стать упорной, но победный результат наверняка утвердят казанцы.

Ставка: «Ак Барс» победит за 2.15.

Прогноз: Последние личные встречи получались достаточно результативными, а в текущей форме команды могут сохранить эту приятную для зрелищности тенденцию.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.92.