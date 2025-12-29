прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.18

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Флорида»

Турнирное положение: На момент написания «Флорида» имеет 42 очка в активе после 37 матчей, занимая 8-е место в таблице Востока. По дополнительной разнице «Пантерз» опережают трех прямых конкурентов.

Последние матчи: В одном из недавних матчей на домашней арене «Флорида» потерпела разгромное поражение от «Сент-Луиса» (2:6).

Следующие игры команда Пола Мориса провела на выезде, где сперва учинила расправу над «Каролиной» (5:2), а затем проиграла «Тампе» (2:4).

Не сыграют: Александр Барков, Джона Гаджович, Дмитрий Куликов, Томаш Носек, Коул Швиндт, Мэттью Ткачак.

Состояние команды: «Флорида» по-прежнему сталкивается с кадровым дефицитом в верхних звеньях, но в настоящее время последствия потерь ощущаются не столь болезненно, как месяцами ранее.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В попытках адаптации команда Пола Мориса вышла на неплохой темп турнирных приобретений и закрепилась в основной восьмерке. Так, в одиннадцати последних матчах «Пантерз» зафиксировали восемь победных результатов.

«Монреаль»

Турнирное положение: На счету «Монреаля» 46 очков после 38 матчей. В таблице Востока канадцы из Квебека закрепились на 4-й позиции, на 1 пункт отставая от 3-й «Тампы-Бэй».

Последние матчи: Последний домашний матч «Монреаль» провел 21 декабря. В тот игровой день «Хабс» нанесли крупное поражение «Питтсбургу» (4:0).

Днем позже команда Мартена Сан-Луи уступила «пингвинам» в гостях (3:4, бул.). Накануне «Канадиенс» разбили «Бостон» (6:2), но допустили неудачу в игре против «Тампы» (4:5, бул.).

Не сыграют: Кирби Дах, Джейк Эванс, Кайден Гюле, Патрик Лайнею Алекс Ньюхук.

Состояние команды: На финише осенней части регулярки «Монреаль» сбавил ход, но спустя недели страданий вышел на уровень, близкий к показателям начала сезона.

Даже в условиях ощутимого дефицита кадров «Канадиенс» демонстрируют яркую и, как правило, эффективную игру, оставаясь в числе лидеров Востока не только по турнирному положению, но и в плане результативности.

Статистика для ставок

«Монреаль» одержал 5 побед кряду в последних личных встречах

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 4.5 голов

«Монреаль» не проигрывает в основное время на протяжении 3 последних матчей на льду «Флориды»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.13, ничья — в 4.52, победа «Монреаля» — в 2.94.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: В последних матчах «Монреаль» предметно прибавил в качестве игры, в том числе и в атакующей ее фазе. За счет характерного давления канадцы способны взять верх над нестабильной «Флоридой».

2.18 «Монреаль» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Флорида — Монреаль принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: «Монреаль» победит в матче за 2.18.

Прогноз: В последние недели каждая встреча команды Сан-Луи подкреплена высокой результативностью. По аналогичному пути в плане построения игры «Монреаль» пойдет и в ближайшем матче.

1.81 Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Флорида — Монреаль принесёт чистый выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 2.5 за 1.81.