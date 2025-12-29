прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.19

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 12:15 (мск).

«Амур»

Турнирное положение: В 40 матчах «Амур» заработал 38 очков, с которыми располагается на 7-м месте в таблице Востока, на 1 турнирный пункт отставая от 6-го «Трактора».

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Амур» провел две встречи на территории «Салавата Юлаева».

В первой игре в Уфе хабаровчане взяли победу (4:2), а во второй — потерпели поражение (2:4). Гостевую серию команда Александра Андриевского продолжила перфомансом на площадке «Барыса» (4:1).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: При проблемах структурного содержания «Амур» проводит хороший сезон в турнирном понимании, обладая достаточно высокими шансами закрепиться в зоне плей-офф.

По количеству заброшенных шайб хабаровчане входят в тройку беднейших клубов Востока, однако в четырех матчах из шести предыдущих команда Александра Андриевского добилась победы, забивая 3 и более голов в каждом.

«Сибирь»

Турнирное положение: В активе «Сибири» 34 очка после 40 матчей. В таблице Восточной конференции команда занимает 10-е место, на 3 турнирных пункта отставая от верхней восьмерки.

Последние матчи: В начале последней игровой недели «Сибирь» провела заключительный матч в рамках домашней серии, который завершился поражением от «Автомобилиста» (0:5).

На две другие игры команда Ярослава Люзенкова прилетела во Владивосток, где в обоих случаях оказалась сильнее «Адмирала» (4:2, 3:2, от).

Не сыграют: Илья Люзенков.

Состояние команды: После продолжительного тупикового периода «Сибирь» выравнивает положение, последовательно приближаясь к прямым конкурентам из числа топ-8.

В девяти предыдущих матчах команда Ярослава Люзенкова оформила пять побед, тогда как в шести встречах набирала хотя бы одно очко. По количеству заброшенных шайб сибиряки остаются худшими на Востоке, как и по числу пропущенных.

«Сибирь» не проигрывает в гостях на протяжении 3 последних матчей

«Сибирь» обыграла «Амур» в 5 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали больше 5.5 голов

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.39, победа «Сибири» — в 2.96.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: «Сибирь» основательно взялась за выправление кризисной ситуации. Команда приближается к кубковой зоне и уже успела провести две удачные встречи на Дальнем Востоке. В текущей форме сибиряки имеют довольно неплохие шансы продолжить серию очередной победой.

Ставка: «Сибирь» победит в матче за 2.19.

Прогноз: В матчах против команд с низким по качеству оборонительным блоком «Сибири», как правило, удается проявлять себя в зоне атаки. Во встрече с «Амуром» команда Ярослава Люзенкова будет иметь достаточный ресурс, чтобы вновь выйти на хороший уровень результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» больше 2.5 за 2.32.