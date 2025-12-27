прогноз на матч НХЛ, ставка за 3.40

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Леново Центр» 28 декабря, начало — в 03:00 (мск).

«Каролина»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Каролина» занимает 1 место. В 36 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги команда набрала 47 очков.

Последние матчи: «Каролина» потерпела поражение перед важной битвой с «Детройтом». Хоккеисты Рода Бриндамора уступили в матче против «Флориды» (2:5).

Не сыграют: В составе «Каролины» не сыграют Джейкоб Славин, Сет Джарвис и Джордан Мартинук.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: «Каролина» потерпела поражение в третьем матче подряд, ранее «кейнсы» уступили в играх против «Тампа-Бэй» (4:6) и «Флориды» (3:3, 1:2 — после буллитов).

«Детройт»

Турнирное положение: «Детройт» на Востоке занимает 2 место, набрав 47 очков после 38 сыгранных матчей.

Последние матчи: Хоккеисты из Мичигана продолжают побеждать в Национальной хоккейной лиги, в рамках последнего тура «Детройт» одержал победу над «Далласом» (4:3). Все решилось в овертайме, победную шайбу забросил нападающий Дилан Ларкин.

Не сыграют: Перед игрой с «Каролиной» хоккеисты «Детройта» лишились форварда Патрика Кейна.

Состояние команды: «Крылья» одержали победу в третьем матче подряд, переиграв также дважды «Вашингтон» (5:2, 3:2 — после овертайма).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 2 место в Восточной конференции

«Каролина» занимает 1 место в Восточной конференции

«Каролина» и «Детройт» в этом сезоне между собой не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 4.40, а победа «Детройта» — в 3.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: Встречаются лидеры Восточной конференции, которые набрали одинаковое количество. Однако хоккеисты «Детройта» сейчас выглядят свежее и интереснее, чем «Каролины». Судя по последним играм команд в регулярном чемпионате, есть вероятность, что гости добьются победы.

3.40 Победа «Детройта» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Каролина» — «Детройт» принесёт прибыль 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Победа «Детройта» с коэффициентом 3.40.

Прогноз: Не исключаем, что командам придется определить победителя в овертайме или в серии буллитов. Ожидаем, что основное время поединка завершится вничью.

4.40 Будет ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.40 на матч «Каролина» — «Детройт» позволит вывести на карту выигрыш 3400₽, общая выплата — 4400₽

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 4.40.