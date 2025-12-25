прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 12:30 (мск).

«Адмирал»

Турнирное положение: В 36 матчах «Адмирал» заработал 30 очков, с которыми находится на 10-м месте Востока, на 4 турнирных пункта отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В конце прошедшей игровой недели «Адмирал» взял верх над «Сибирью» в рамках выезда (3:2).

После встречи, прервавшей серию из пяти поражений, команда Ильнура Гизатуллина уступила «Автомобилисту» (2:3). Другой выезд владивостокцев обернулся потерей очков на льду «Локомотива» (2:3).

Не сыграют: Максим Мальцев, Руслан Педан, Адам Хуска.

Состояние команды: «Адмирал» по-прежнему находится в кризисе, в который дальневосточники погрузились задолго до отставки Леонида Тамбиева.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящее время приморцы теряют позиции в борьбе за плей-офф, демонстрируя при этом худший показатель на Востоке по заброшенным шайбам. На отрезке в восемь последних матчей «Адмирал» потерпел семь поражений.

«Сибирь»

Турнирное положение: В 38 матчах «Сибирь» набрала 30 очков. В таблице Востока команда занимает 11-ю строчку, по дополнительным показателям отставая от 10-го «Адмирала».

Последние матчи: В ходе недавней серии домашних матчей «Сибирь» добилась важнейшей победы над «Авангардом» (4:2).

Вместе с тем в родных стенах команда Ярослава Люзенкова уступила «Адмиралу» (2:3), но обыграла «Амур» (4:2). В последней встрече новосибирцев переехал «Автомобилист» (0:5).

Не сыграют: Илья Люзенков.

Состояние команды: «Сибирь», несмотря на колоссальные трудности по ходу чемпионата, пытается обозначить себя в гонке за места в основной восьмерке.

Накануне команда Ярослава Люзенкова провела неплохой отрезок, заработав очки в пяти матчах из шести, но недавний провал в игре с «Автомобилистом» напомнил о систематических трудностях в обороне и с точки зрения эффективности в нападении.

Статистика для ставок

«Адмирал» не побеждает дома на протяжении 4 последних матчей

«Сибирь» одержала 4 победы в 7 последних матчах на льду «Адмирала»

В 3 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 1.94, ничья — в 4.39, победа «Сибири» — в 3.47.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.71.

Прогноз: «Сибирь» предпринимает попытки вернуться в борьбу за плей-офф. На этом фоне команда имеет возможность обойти прямого конкурента, который адаптируется к непривычным для себя условиям с новым главным тренером.

1.91 «Сибирь» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Адмирал — Сибирь принесёт чистый выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.91.

Прогноз: Обе команды часто терпят неудачи на фоне слабой обороны. При этом в личной встрече наверняка атакующая острота и вариативность создания голевых моментов будут преобладать над попытками минимизировать число ошибок в своей зоне.

1.81 Тотал больше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Адмирал — Сибирь принесёт чистый выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: Тотал больше 5 за 1.81.