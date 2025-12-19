В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Белл Центре» 21 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Монреаль»

Турнирное положение: В 34 матчах «Монреаль» заработал 40 очков, с которыми находится на 6-м месте в Восточной конференции, на 1 турнирный пункт отставая от трио лидеров.

Последние матчи: В предыдущем матче против «Питтсбурга» 12 декабря команда Мартена Сан-Луи одержала победу (4:2).

В ряде следующих игр «Монреаль» уступил «Рейнджерс» (4:5, от), разбил «Эдмонтон» (4:1), потерпел поражение от «Филадельфии» (1:4) и взял верх над «Чикаго» (4:1).

Не сыграют: Кирби Дах, Кайден Гюле, Патрик Лайне, Алекс Ньюхук, Майкл Мэтсон.

Состояние команды: Неудачный отрезок в конце осени «Монреаль» сменил на обыкновенную нестабильную серию, которая сопровождается рядовыми успехами и единичными провалами.

В шести предыдущих встречах команда Мартена Сан-Луи поровну поделила победные и проигрышные результаты. При этом на домашнем льду канадцы из Квебека проиграли трижды в пяти матчах.

«Питтсбург»

Турнирное положение: После 33 матчей «Питтсбург» занимает 12-е место Восточной конференции с 37 очками в активе. От зоны плей-офф команда из Пенсильвании отстает на 2 пункта.

Последние матчи: Накануне команда Дэна Мьюза провела домашнюю серию, в ходе которой потерпела пять поражений кряду.

Финальной точкой в ходе отрицательной череды матчей в Пенсильвании оказалась игра против «Эдмонтона» (4:6). В последней встрече «Питтсбург» был разгромлен «Оттавой» на выезде (0:4).

Не сыграют: Филип Халландер, Калеб Джонс, Блэйк Лизотт, Евгений Малкин.

Состояние команды: На «Питтсбург» нахлынула волна кризиса, в результате которого команда отдалилась от зоны плей-офф и на протяжении двух последних недель не зафиксировала ни одного победного результата.

В семи предыдущих матчах подопечные Дэна Мьюза только проигрывали, причем в пяти встречах кряду «Пингвинз» пропускали не менее 4 голов. Между тем четырежды на этом отрезке была зафиксирована ничья в основное время.

Статистика для ставок

«Питтсбург» одержал 6 побед в 8 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов

В 4 личных встречах из 6 последних на льду «Монреаля» команды играли вничью в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.62, победа «Питтсбурга» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.54, на тотал меньше 5.5 — за 2.31.

Прогноз: К личной встрече соперники подходят в форме, далекой от образца начала сезона, но вместе с тем обе команды по-прежнему нацелены на атакующую игру, хоть и дается она не всегда. На домашнем льду канадцы попытаются реализовать свои замыслы и забрать важнейшие очки.

Ставка: «Монреаль» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.30.

Прогноз: Неуступчивые соперники со схожим игровым рисунком могут раскрепоститься и провести матч на встречных курсах, который не ограничится регламентированными 60 минутами.

Ставка: Ничья за 4.62.