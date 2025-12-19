«Филадельфия» едет в Нью-Йорк за очками

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.97

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 20 декабря. Начало встречи — в 20:30 (мск).

«Рейнджерс»

Турнирное положение: На момент написания на счету «Рейнджерс» 36 очков после 35 матчей. В таблице Востока ньюйоркцы находятся на 12-м месте, на 3 пункта отставая от основной восьмерки.

Последние матчи: На флажке предыдущей недели команда Майка Салливана добилась победы над «Монреалем» (5:4, от).

Другие же матчи на домашнем льду обернулись крупными провалами. В частности, «Рейнджерс» разгромно проиграли «Анахайму» (1:4) и «Ванкуверу» (0:3).

Не сыграют: Адам Эдстрем, Адам Фокс.

Состояние команды: Для «Рейнджерс» нынешний сезон ожидаемо складывается неудачно. Команда претендует на плей-офф, но по факту имеет нулевые амбиции.

В шести предыдущих встречах коллектив Майка Салливана потерпел пять поражений. Неважно ньюйоркцы чувствуют себя и в родном «Сквер Гарден», где накануне были зафиксированы четыре поражения в пяти матчах.

«Филадельфия»

Турнирное положение: На момент написания «Филадельфия» провела 32 матча, в которых заработала 40 очков и закрепилась на 4-м месте Восточной конференции, на 1 балл отставая от верхней тройки.

Последние матчи: В одном из матчей на прошлой неделе команда Рика Токкета дома проиграла «Вегасу» (2:3, от).

Следом состоялись две встречи с «Каролиной», которые также закончились поражением (3:4, бул., 2:3, бул.). В последней игре «Филадельфия» взяла верх над «Монреалем» (4:1).

Не сыграют: Тайсон Ферстер.

Состояние команды: Несмотря на отсутствие последовательности в игре, «Филадельфия» проводит активную кампанию, пытаясь закрепиться в числе лидеров Востока.

Накануне команда Рика Токкета потерпела три поражения в четырех встречах, но в каждой проигранной набирала очки. Более того, оборона «Флайерз» является второй по надежности в конференции на текущее время.

Статистика для ставок

«Филадельфия» одержала 3 победы в 4 последних личных встречах

«Филадельфия» забивала 5 и более голов в 3 личных встречах из 5 последних

В 3 личных встречах из 6 последних на льду «Рейнджерс» команды играли вничью в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.39, ничья — в 4.40, победа «Филадельфии» — в 2.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: «Филадельфия» в последних матчах смотрится неплохо в контексте желания бороться, чего сейчас нельзя сказать о «Рейнджерс», которые переживают очередную фазу замедления. В «Сквер Гарден» гости попытаются воспользоваться плохой формой хозяев и наверняка замахнутся на 2 балла.

Ставка: «Филадельфия» победит в матче за 1.97.

Прогноз: «Филадельфия» умеет выискивать проблемные точки в обороне соперников. При этом игра «Рейнджерс» сопровождается большим количеством результативных ошибок. Так, в очередном матче ньюйоркцам будет сложно избежать провала, если в краткосрочной перспективе не последует никаких изменений.

Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 1.76.