В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Роджерс-Арене» 5 марта. Начало встречи — в 06:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ванкувер — Каролина с коэффициентом для ставки за 1.93.

«Ванкувер»

Турнирное положение: На счету «Ванкувера» — 60 сыгранных матчей и 43 набранных очка. В таблице Западной конференции канадцы из Британской Колумбии занимают 16-е место и на 23 пункта отстают от зоны плей-офф.

Последние матчи: После возобновления чемпионата «Ванкувер» заработал зачетный балл в домашней встрече с «Виннипегом» (2:3, от).

Несколькими днями позже «Кэнакс» сыграли в Сиэтле, где без шансов сгорели одноименной команде (1:5). Накануне на своей территории коллектив Адама Фута отлетел против «Далласа» (1:6).

Не сыграют: Филип Хитил, Тэтчер Демко, Дерек Форборт, Жонатан Леккеримяки.

Состояние команды: За каждый победный результат «Ванкуверу» в буквальном смысле приходится страдать. Сезон канадцев из Британской Колумбии летит в пропасть, а возможности выправить ситуацию нет.

На текущее время «Кэнакс» являются последними представителями чемпионата по потерянным очкам, а за 60 матчей пропустили 224 шайбы — 3,7 за игру в среднем, что является худшим показателем в лиге.

«Каролина»

Турнирное положение: В 60 матчах «Каролина» приобрела 82 очка, с которыми обосновалась на 1-й строчке в Восточной конференции, на 2 зачетных балла опередив «Тампу».

Последние матчи: После возобновления регулярки «Каролина» разобралась с парой ближайших соседей по таблице. В частности, у себя дома обыграла «Тампу» (5:4) и «Детройт» (5:2).

Последнюю встречу команда Рода Бриндамора провела в ночь на 3 марта на «Клаймат Пледж Арене», где весьма неожиданно не смогла справиться с «Сиэтлом» (1:2).

Не сыграют: Петр Кочетков.

Состояние команды: Если говорить о последних промежуточных результатах, то прямо сейчас «Каролина» является самой стабильной командой — даже при наличии в лиге «Колорадо» и «Далласа».

До недавнего выезда в Сиэтл «ураганы» набрали 16 очков в 9 встречах. При этом гостевая статистика выглядит не столь убедительно. В частности, в 11 последних играх за пределами Роли команда Бриндамора понесла 7 потерь.

Статистика для ставок

«Ванкувер» не побеждает на протяжении 6 последних матчей

«Каролина» обыграла «Ванкувер» в 3 последних встречах

«Ванкувер» не забивал больше 2 голов в 6 последних матчах на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ванкувера» оценивается букмекерами в 3.77, ничья — в 4.52, победа «Каролины» — в 1.84.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Каролина» находится в великолепной форме и редко позволяет себя обыгрывать. Накануне это произошло на территории «Сиэтла», что в сущности является плохой новостью для «Ванкувера», поскольку на канадский лед гости из Роли выйдут с большей мотивацией и сфокусируются на результате.

Прогноз: «Каролина» входит в число лучших команд лиги по результативности и, как правило, не испытывает проблем в попытках разбить защитный блок соперника, особенно если он такой же жидкий, как у «Ванкувера» на дистанции.

