«Филадельфия» проявит себя на выезде

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.97

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Lenovo Центре» 15 декабря. Начало встречи — в 01:00 (мск).

«Каролина»

Турнирное положение: На момент публикации «Каролина» провела 30 матчей и заработала 40 очков, с которыми возглавила Восток, по дополнительным показателям опередив «Вашингтон».

Последние матчи: В одном из последних домашних матчей команда Рода Бриндамора добилась яркой победы над «Нэшвиллом» (6:3), за которой последовало поражение от «Сан-Хосе» (1:4).

Еще в одной встрече в Роли «Каролина» прикончила «Коламбус» (4:1), а в гостевой битве лидеров одержала верх над «Вашингтоном» (3:2, бул.).

Не сыграют: Чарльз-Алексис Лего, Джейкоб Славин, Йеспери Котканиеми.

Состояние команды: Отсутствие последовательности в результатах на дистанции не помешали «Каролине» возглавить — актуально на момент написания — таблицу Восточной конференции.

При плотной борьбе команда Рода Бриндамора, как правило, выдает короткие всплески удачных матчей, непременно сменяя их на единичные провалы, в том числе и на домашнем льду, где в восьми недавних встречах были поровну поделены победы и поражения.

«Филадельфия»

Турнирное положение: После 29 матчей «Филадельфия» занимает 7-е место Восточной конференции с 36 очками на счету. На 1 турнирный балл «Флайерз» опережают трех ближайших преследователей.

Последние матчи: После проигранной «Питтсбургу» битвы за Пенсильванию (1:5) команда Рика Токкета, в рамках продолжающейся серии домашних матчей, разгромила «Баффало» (5:2).

В других матчах на своей территории «Филадельфия» потерпела поражение от «Колорадо» (2:3), прибила «Сан-Хосе» (1:4) и уступила «Вегасу» (2:3, от).

Не сыграют: Тайсон Ферстер, Расмус Ристолайнен, Кэмерон Йорк.

Состояние команды: В какой-то степени «Филадельфия» проводит сезон выше ожиданий. При единичных неудачах «Флайерз» выдерживают конкуренцию в борьбе за места в зоне плей-офф.

В конце ноября команда Рика Токкета выдала серию из трех побед, тогда как на гостевой территории были зафиксированы шесть плюсовых результатов в восьми предыдущих встречах.

Статистика для ставок

«Филадельфия» не проигрывает в гостях на протяжении 3 последних матчей

«Филадельфия» потерпела 6 поражений в 7 последних матчах на льду «Каролины»

В 2 личных встречах из 3 последних на льду «Каролины» команды играли вничью в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.72, победа «Филадельфии» — в 3.43.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: На гостевом катке «Филадельфию» ждет тяжелейшая игра, но «Каролина» в настоящее время является нестабильной командой, для которой потеря концентрации остается чем-то обыденным на дистанции.

1.97 «Филадельфия» не проиграет

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Каролина — Филадельфия принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: «Филадельфия» не проиграет за 1.97.

Прогноз: Моментами «Филадельфия» способна демонстрировать всплески яркой игры и результативности. На льду «Каролины» гости из Пенсильвании постараются проявить эти качества.

2.02 Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Каролина — Филадельфия принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 2.02.