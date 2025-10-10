Хозяева не встретят сопротивления со стороны соперника?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.25

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 10 октября, начало — в 03:30 (мск).

«Нэшвилл»

Прошлый сезон: В прошлом сезоне «Нэшвилл» финишировал на 14 месте в Западной конференции. Команда из штата Теннесси набрала 68 очков в 82 матчах.

Последние матчи: В предсезонке «Нэшвил» провел шесть матчей, одержав три победы, переиграв дважды «Флориду» (5:3, 5:0). Также хоккеисты Эндрю Брюнетта добились в игре против «Каролины» (3:2 — после овертайма).

Не сыграют: В составе команды травмирован канадский защитник Николас Хейг.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: В отличии от других команд Эндрю Брюнетт в предсезонке выпускал на лед ключевых игроков «Нэшвилла». Еще один успех команды заключается в том, что клуб из Теннесси дважды обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли.

«Коламбус»

Прошлый сезон: «Коламбусу» не хватило двух побед, чтобы зацепиться за место в плей-офф НХЛ сезона 2024/2025. Хоккеисты из штата Огайо набрали 89 очков в 82 матчах.

Последние матчи: В предсезонке «Коламбус» провел семь матчей, выиграв в основное время в двух поединках. Хоккеисты из Огайо переиграли «Питтсбург» (4:1) и «Сент-Луис» (4:1). В остальных пяти встречах команда потерпела фиаско.

Не сыграют: В составе «Коламбуса» нет травмированных и дисквалифицированных игроков.

Состояние команды: В прошлом сезоне «Коламбус» до последнего сражался за место в плей-офф НХЛ. Есть уверенность в том, что хоккеисты Дина Эвасона продолжит борьбу за место в топ-8 по итогам регулярного чемпионата.

Статистика для ставок

«Нэшвилл» дважды обыграл обладателя Кубка Стэнли в предсезонке

«Коламбус» проиграл в трёх матчах подряд

«Нэшвилл» и «Коламбус» в этом сезоне ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.30, а победа «Коламбуса» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Нэшвилл» подходит к поединку в отличной игровой форме, предсезонка показала, что команда готова бороться за самые высокие места. Победный опыт над обладателем Кубка Стэнли может сыграть ключевую роль в стартовой встрече НХЛ против «Коламбуса».

2.25 Победа «Нэшвилла» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Нэшвилл» — «Коламбус» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Нэшвилла» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: В среднем за матч хоккеисты «Нэшвилла» забрасывают по 5 шайб. Можно сыграть на результативности поединка против «Коламбуса».

1.95 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Нэшвилл» — «Коламбус» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.95.