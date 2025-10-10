В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 10 октября, начало — в 03:30 (мск).
«Нэшвилл»
Прошлый сезон: В прошлом сезоне «Нэшвилл» финишировал на 14 месте в Западной конференции. Команда из штата Теннесси набрала 68 очков в 82 матчах.
Последние матчи: В предсезонке «Нэшвил» провел шесть матчей, одержав три победы, переиграв дважды «Флориду» (5:3, 5:0). Также хоккеисты Эндрю Брюнетта добились в игре против «Каролины» (3:2 — после овертайма).
Не сыграют: В составе команды травмирован канадский защитник Николас Хейг.
Состояние команды: В отличии от других команд Эндрю Брюнетт в предсезонке выпускал на лед ключевых игроков «Нэшвилла». Еще один успех команды заключается в том, что клуб из Теннесси дважды обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли.
«Коламбус»
Прошлый сезон: «Коламбусу» не хватило двух побед, чтобы зацепиться за место в плей-офф НХЛ сезона 2024/2025. Хоккеисты из штата Огайо набрали 89 очков в 82 матчах.
Последние матчи: В предсезонке «Коламбус» провел семь матчей, выиграв в основное время в двух поединках. Хоккеисты из Огайо переиграли «Питтсбург» (4:1) и «Сент-Луис» (4:1). В остальных пяти встречах команда потерпела фиаско.
Не сыграют: В составе «Коламбуса» нет травмированных и дисквалифицированных игроков.
Состояние команды: В прошлом сезоне «Коламбус» до последнего сражался за место в плей-офф НХЛ. Есть уверенность в том, что хоккеисты Дина Эвасона продолжит борьбу за место в топ-8 по итогам регулярного чемпионата.
Статистика для ставок
- «Нэшвилл» дважды обыграл обладателя Кубка Стэнли в предсезонке
- «Коламбус» проиграл в трёх матчах подряд
- «Нэшвилл» и «Коламбус» в этом сезоне ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.30, а победа «Коламбуса» — в 2.65.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.
Прогноз: «Нэшвилл» подходит к поединку в отличной игровой форме, предсезонка показала, что команда готова бороться за самые высокие места. Победный опыт над обладателем Кубка Стэнли может сыграть ключевую роль в стартовой встрече НХЛ против «Коламбуса».
Ставка: Победа «Нэшвилла» с коэффициентом 2.25.
Прогноз: В среднем за матч хоккеисты «Нэшвилла» забрасывают по 5 шайб. Можно сыграть на результативности поединка против «Коламбуса».
Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.95.