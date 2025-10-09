«Вашингтон» стартует с победы в НХЛ?

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Капитал Уан Арене» 9 октября, начало — в 02:30 (мск).

«Вашингтон»

Прошлый сезон: В прошлом сезоне «Вашингтон» выиграл регулярный чемпионат в Восточной конференцию, в 82 матчах команда Овечкина набрала 111 очков, опередив «Торонто» на три балла.

В плей-офф «кэпсы» смогли обыграть «Монреаль» в серии (4:1), но затем уступили «Каролине» (1:4 — в серии), остановившись в шаге от выхода в финал конференции.

Последние матчи: В предсезонке «Вашингтон» провел шесть матчей, одержав пять побед, переиграв «Коламбус» (2:1, 4:3), «Филадельфию» (5:1), «Бостон» (5:2).

Не сыграют: Канадский защитник Дилан Макилрат выбыл из строя из-за травмы верх.части тела. Под вопросом участие Мэтт Роя, у которого травмирована нижняя часть тела.

Состояние команды: В прошлом сезоне легендарный Александр Овечкин побил величайший рекорд Уэйна Гретцки, по колиеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В межсезонье «Вашингтон» лишился двух ветеранов Никласа Бекстрёма и Ти Джей Оши.

«Бостон»

Прошлый сезон: «Бостон» Национальной хоккейной лиге 2024/2025 финишировал на 15 месте, заработва 76 очков после 82 сыгранных матчей.

Последние матчи: В предсезонке «Бостон» провел шесть матчей, выиграв в основное время в трех поединках. Хоккеисты из Массачусетс переиграли «Рейнджерс» (4:1), «Вашингтон» (3:1) и «Филадельфию» (4:3). К слову, в матче против «Рейнджерс» «спицы» вырвали победу в овертайме (5:4).

Не сыграют: В составе «Бостона» нет травмированных и дисквалифицированных игроков.

Состояние команды: В межсезонье «Бостон» команду возглавил экс-тренер сборной Германии Марко Штурм. Наставник чаще делает ставку на надежную оборону.

«Вашингтон» занял 1 место в Восточной конференции НХЛ сезона 2024/2025

«Бостон» занял 15 место в Восточной конференции НХЛ сезона 2024/2025

В предсезонке команды обменялись победами: «Вашингтон» выиграл у «Бостона» (5:2), а «Бостон» оказался сильнее «Вашингтона» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.30, а победа «Бостона» — в 3.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

Прогноз: «Вашингтон» провёл ударный отрезок в межсезонье, одержав 5 побед в 6 матчах. Ожидаем от команды Овечкина уверенной игры в поединке против «Бостона». Ставим на победу хозяев.

Ставка: Победа «Вашингтона» с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В среднем за матч хоккеисты «Вашингтона» забрасывают по 4 шайбы. В межсезонье в победных встречах команда Овечкина забила соперникам 16 голов.

Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.92.