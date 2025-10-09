прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на арене «Трактор Арене» 9 октября, начало — в 17:00 (мск).

«Трактор»

Турнирное положение: «Трактор» находится не в самой лучшей игровой форме, команда из Челябинска занимает 6 место в таблице Восточной конференции. В активе команды Бенуа Гру 5 побед и 8 поражений, «Трактор» расположился на 6 месте, набрав 14 очков.

Последние матчи: «Трактор» проиграл в четвертом матче подряд, в гостевой серии игр челябинские хоккеисты уступили минскому «Динамо» (1:4), «Шанхайским Драконам» в овертайме (4:5), московскому «Динамо» в серии послематчевых бросков (2:2 — основное время, 1:2 — по буллитам).

Не сыграют: у «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Несмотря на то, что челябинцы не смогли зацепиться за победные очки в выездной серии игр, хоккеисты «Трактора» могут добиться положительного результата на домашнем льду. Дело в том, что хоккеисты Бенуа Гру входит в число лучших команд КХЛ по реализации бросков в створ (более 10%), проводя игры именно на «Трактор Арене».

«Барыс»

Турнирное положение: «Барыс», как и «Трактор» терпит бедствие в регулярке КХЛ, казахстанский коллектив занимает 8 место на Востоке, набрав 12 очков в 13 сыгранных матчах.

Последние матчи: «Барыс» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги проиграл в третьем матче подряд, в одной из последних встреч казахи уступили «Ак Барсу» (3:4).

Не сыграют: В лазарете команды с травмой находятся Асетов, Бояркин, Томпсон.

Состояние команды: «Барысу» не хватает ключевых хоккеистов, которые находятся в лазарете команды, от этого и отрицательные результаты команды Михаила Кравеца в последних матчах регулярного чемпионата.

Статистика для ставок

«Трактор» проиграл в четырех матчах подряд

«Барыс» проиграл в трех матчах подряд

«Барыс» обыграл «Трактор» в этом сезоне КХЛ (4:3 — в овертайме)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» букмекерами оценивается в 1.45, ничья — в 5.00, а победа «Барыса» — в 6.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: Обе команды стремятся к тому, что прервать проигрышную, и скорее всего, в этом преуспеют челябинские хоккеисты. Во-первых, команда будет играть на домашнем льду, где «Трактор» чаще набирает очки. Во-вторых, в составе хозяев нет травмированных игроков в отличии от казахов. Наша ставка — победа «Трактора».

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 2.15.

Прогноз: В прошлой личной встрече команды забросили на двоих 7 шайб, при этом определили победителя лишь в овертайме. Ставим на очередную результативную игру.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.00.