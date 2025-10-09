прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 9 октября. Начало встречи — в 05:00 (мск).

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Предыдущий чемпионат «Эдмонтон» закончил на 3-й строчке в Тихоокеанском дивизионе, набрав 101 очко. В кубковой кампании канадцы добрались до финала, где уступили «Флориде».

Последние матчи: «Ойлерз» провели достаточно активную предсезонку, которая насчитывает 8 матчей, 4 победы и 6 игр с набранными очками.

В конце сентября «Эдмонтон» на домашнем льду расправился с «Виннипегом» (4:0) и «Ванкувером» (4:3). Октябрьские контрольные встречи обернулись гостевыми поражениями от «Сиэтла» (2:4) и «Ванкувера» (2:3, от).

Не сыграют: Зак Хайман, Джейк Уолман.

Состояние команды: В новом сезоне «Эдмонтон» традиционно входит в число претендентов на Кубок Стэнли, а решенный накануне вопрос с Макдэвидом позволит команде сосредоточиться на делах игровых.

С парой лучших бомбардиров атакующий потенциал «Ойлерз», как видится, не знает границ, но на дистанции команда может столкнуться с отсутствием стабильности в результатах — то, что мы наблюдали годом ранее.

«Калгари»

Турнирное положение: В регулярном сезоне 2024/25 «Калгари» заработал 96 очков — в таблице Тихоокеанского дивизиона команда оказалась 4-й и осталась без плей-офф.

Последние матчи: Предсезонный этап коллектива Райана Гуски состоял из 8 матчей, но только 3 встречи завершились победой «Флэймз». В одной из таких под удар попал «Сиэтл» (1:2, бул.).

После выезда на территорию «Кракена» «Калгари» припарковался на своей арене, где был раздавлен «Ванкувером» (1:8) и обыгран «Виннипегом» (4:5, бул.).

Не сыграют: У «Калгари» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Ныне «Калгари» обладает потенциалом, достаточным, чтобы претендовать на содержательную борьбу в рамках регулярки, с дальнейшим попаданием в кубковый раунд.

Говорить о верхних позициях «Калгари» на дистанции в условиях нарастающей конкуренции не приходится, но даже при все своих проблемах игрового содержания «Флэймз» способны справиться с давлением.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» не проигрывает «Калгари» в основное время на протяжении 4 матчей кряду

«Эдмонтон» одержал 3 победы в 4 последних личных встречах

В 4 матчах из 5 последних на льду «Эдмонтона» победа досталась «Калгари»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.82, а победа «Калгари» — в 3.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: Лишний раз говорить о принципиальности дерби Альберты не приходится, но вместе с тем данный факт отметает риск слабого настроя на матч. В плане игрового соотношения сил «Ойлерз», бесспорно, находятся на уровень-другой выше «Флэймз» и поэтому на домашнем льду видятся явными фаворитами.

Ставка: «Эдмонтон» победит + ТБ 4.5 за 2.10.

Прогноз: Обладая убойной по своему потенциалу атакой, «Эдмонтон» может обрушить на «Калгари» весь свой наступательный арсенал и довести соперника до истерики в условиях колоссального давления.

Ставка: Индивидуальный тотал «Калгари» больше 3.5 за 1.95.