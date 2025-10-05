прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.97

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Нагорном» 5 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Торпедо»

Турнирное положение: С 17 очками после 12 сыгранных матчей «Торпедо» занимает 2-е место в Западной конференции, на 1 турнирный балл отставая от «Локомотива».

Последние матчи: После череды победных результатов на старте регулярки команда Алексея Исакова сбавила темп, что привело к 3-м поражением подряд.

Сменить отрицательную фазу помог выезд в Санкт-Петербург, где «Торпедо» дважды прошлось по СКА (2:5, 2:3, от). Однако в недавней встрече с «Северсталью» нижегородцами был допущен промах (3:5).

Не сыграют: В составе «Торпедо» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: В регулярный сезон «Торпедо» вошло без раскачки — выдало исторический для клуба старт и заявило о себе как о претенденте на позиции в первой тройке конференции.

Хоккей команды Алексея Исакова строится на быстром движении и резких входах в чужую зону, с последующими предметными атаками, за счет которых ей, как правило, удастся добиваться высокой результативности.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: К текущему туру «Динамо» Москва находится на 9-й позиции в таблице Западной конференции с 11 очками на счету — такое же количество баллов набрал 8-й ЦСКА.

Последние матчи: Результаты команды Алексея Кудашова ныне сопровождаются в основном победами, включая серию игр с «Адмиралом» (4:3, бул.), «Амуром» (3:1) и «Шанхайскими Драконами» (3:2, от).

После дистанции в 3 матча без осечек «Динамо» Москва потерпело поражение от «Нефтехимика» (2:3). Вернуться к победам бело-голубым удалось в недавней встрече с «Трактором» (3:2, бул.).

Не сыграют: Максим Мамин.

Состояние команды: Стартовый отрезок «Динамо» Москва оказался неудачным на фоне заявленных ожиданий и кадровых возможностей, которыми располагает штаб Алексея Кудашова.

В моменте тренер динамовцев, как сообщалось, был близок к отставке, но в настоящее время разговоры об этом поутихли, а сама команда успела предпринять несколько хороших попыток выправить положение.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва победило в 5 личных встречах из 6 последних

В 3 последних личных встречах «Динамо» Москва забивало по 4 гола

В 3 последних личных встречах команды забивали 5 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.55, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» Москвы — в 2.34.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: В условиях разной турнирной ситуации встреча с «Динамо» не предполагает легкий прокат для «Торпедо». Но на домашнем льду команде Исакова должно хватить характера и тактической выдержки, чтобы переиграть столичных гостей по всем ключевым пунктам, включая итоговый результат.

Прогноз: Обе команды довольно часто любят выяснять отношения за пределами регламентированных 3-х периодов, поэтому в личной встрече растет вероятность неуступчивой борьбы в основное время.

