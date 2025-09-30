В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Мегаспорт-Арене» 30 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Спартак»

Турнирное положение: В 9 матчах «Спартак» набрал 9 очков, с которыми опустился на седьмую строчку в таблице Запада. Находящееся по соседству «Динамо» Москва красно-белые опережают по дополнительной разнице.

Последние матчи: Серия предыдущих игр «Спартака» сопровождалась неуступчивой борьбой с топ-соперниками двух конференций, включая относительно недавнее дерби с ЦСКА, в котором команда Алексея Жамнова взяла верх (6:5, бул.).

Следом красно-белые потерпели поражение от «Автомобилиста» (4:5, бул.), но вместе с тем обыграли «Трактор» (5:3). В более свежих матчах «Спартак» уступил «Металлургу» Мг (2:3, от) и «Шанхайским Драконам» (1:3).

Не сыграют: Дмитрий Вишневский, Иван Рябов.

Состояние команды: «Спартак» входит в число команд высшего посева, игра которых на этом отрезке вызывает недоверие в определенных ее проявлениях.

В контексте коллектива Жамнова мы, прежде всего, говорим о защите. В оборонительных фазах игры многие решения красно-белых приводят к пропущенным шайбам, объем которых далеко не всегда удается компенсировать за счет атаки.

«Трактор»

Турнирное положение: После 9 игр «Трактор» обосновался на четвертом месте в таблице Восточной конференции. С 12 очками на турнирном балансе, челябинцы отстают от «Нефтехимика» по дополнительной разнице.

Последние матчи: Неделями ранее команда Бенуа Гру выдала серию из 3-х побед, в которую вошли матчи с «Сочи» (4:3, от), «Автомобилистом» (2:0) и «Нефтехимиком» (3:2).

Цикл игр без поражений остался позади в результате неудачной встречи со «Спартаком» при своих трибунах (5:3). В последнем же матче «Трактор» катком проехался по «Авангарду» (5:1).

Не сыграют: У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Нынешний «Трактор» вполне можно назвать одним из лучших в лиге, если отталкиваться от глубины состава, за счет которой команде удается держать высокий темп.

Тем не менее кадровый ресурс пока не помогает избавиться от главной проблемы на дистанции — отсутствия стабильности. В отдельных матчах команде Гру не хватает эффективности в реализации и напора, чтобы решить один-два ключевых эпизода.

Статистика для ставок

В 4 личных встречах из 5 последних команды играли вничью в основное время

В 4 личных встречах из 5 последних команды не забивали более 4 голов

«Трактор» победил в 4 матчах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.20, а победа «Трактора» — в 2.61.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: Накануне «Спартак» уже отбирал очки у «Трактора», но вместе с тем команда по-прежнему действует нестабильно и нередко теряется против организованных соперников. Коллектив Гру, в свою очередь, выглядит более цельно и видится тем, кто способен взять реванш.

Ставка: «Трактор» победит в матче за 2.00.

Прогноз: Соперников этого матча объединяет нацеленность на результативный хоккей, сопровождаемый высокой динамикой борьбы и аналогичным объемом атакующей остроты. Во встрече друг против друга команды едва ли отойдут от привычного курса.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.83.