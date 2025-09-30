В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Ладу». Игра пройдет в «Большом» 30 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Сочи»

Турнирное положение: В 8 играх «Сочи» заработал 7 очков — в таблице Западной конференции черноморцы съехали на десятую позицию, отставая на 2 турнирных пункта от соперников из зоны плей-офф.

Последние матчи: После череды побед над московскими командами и потери 1 балла в упорном противостоянии с «Трактором» (3:4, от) коллектив Владимира Крикунова выдал откровенно слабые матчи с «Торпедо» (0:3) и «Локомотивом» (0:5).

Очередной победный результат «Сочи» был зафиксирован в гостевой игре с «Ладой» (5:4, бул.), но в недавней встрече южане допустили наудачу в соперничестве со СКА (2:4).

Не сыграют: Амир Гараев, Данил Мокрушев.

Состояние команды: Сочинцы продолжают перестраиваться под новые условия — на фоне проблем последних лет черноморцы надеются пробиться в кубковый раунд.

На пути к реализации столь амбициозных задач «Сочи» к текущему моменту сталкивается с характерными для себя трудностями — от низкой атакующей вариативности до постоянных привозов в оборонительной фазе игры.

«Лада»

Турнирное положение: После 9 сыгранных матчей «Лада» осталась с 3 очками в активе. В таблице Запада тольяттинский коллектив забаррикадировался на одиннадцатой строчке, на 5 баллов отставая от ближайших конкурентов.

Последние матчи: 8 предыдущих игр «Лады» закончились одинаково — поражением, причем многие из них, в частности, 7, сопровождались 4+ пропущенными шайбами.

Ранее «Лада» на своем льду уступила «Локомотиву» (1:6), «Торпедо» (1:5), СКА (0:3), «Сочи» (4:5, бул.) и «Шанхайским Драконам». Между тем еще одним провалом обернулся выезд на территорию ЦСКА (2:7).

Не сыграют: У «Лады» нет травмированных игроков.

Состояние команды: Уже по ходу сезона «Лада» признала некоторые ошибки и решилась на кадровую чистку, включая смену тренера. Но текущие шаги не позволяют выправить ситуацию.

К этому моменту тольяттинцы остаются худшими на две конференции по игре в обороне, а эффективность их атакующей игры статистически признана одной из наиболее низких. В настоящее время у команды Десяткова банально нет ресурсов, которые позволяли бы рассчитывать на улучшения.

Статистика для ставок

«Сочи» не проигрывает «Ладе» на протяжении 8 матчей кряду

В 6 последних личных встречах «Сочи» забивал 3 гола и более

В 4 матчах из 5 последних «Лада» проиграла с разницей в 3 шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.05, а победа «Лады» — в 2.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.22, на тотал меньше 5.5 — за 1.66.

Прогноз: «Сочи» и «Лада» подходят к игре с системными проблемами, но вместе с тем южане демонстрируют яркие по исполнению всплески, тогда как тольяттинцы, как правило, не могут похвастаться даже этим. При таком соотношении победа в матче аутсайдеров достанется хозяевам.

Ставка: «Сочи» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.35.

Прогноз: Против соперника низшего посева команда Крикунова способна сыграть в роли доминирующей и выдать содержательный матч с точки зрения результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» больше 2.5 за 1.84.