прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Динамо». Игра пройдет на «Платинум Арене» 22 сентября, начало — в 12:15 (мск).

«Амур»

Турнирное положение: «Тигры» занимают 7 место в таблице Восточной конференции, набрав 6 очков после 6 сыгранных матчей.

Последние матчи: «Амур» потерпел поражение во втором матче подряд, уступив на домашней арене «Сибири» (0:1). Хоккеисты из Хабаровска пропустили единственную шайбу в начале третьего периода от Никиты Сошникова.

Не сыграют: Из-за травмы Амуру в предстоящей встрече не поможет Андрей Свечников.

Состояние команды: «Амур» пока не радует своими результатами в шести матчах «тигры» одержали всего две победы, выиграв дома у «Шанхая» (5:4) и в гостях у «Сибири» (2:0).

«Динамо»

Турнирное положение: «Динамо» улучшило положение в Западной конференции, поднявшись с 11 на 10 место, аккумулировав 2 очка.

Последние матчи: Московскому клубу удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. В гостевой встрече «Динамо» переиграло «Адмирал» в серии буллтов, так как основное время поединка завершилось вничью (3:3). В серии послематчевых бросков точнее оказались динамовцы (2:1 — победные голы забили Максим Комтуа и Никита Гусев.

Не сыграют: у «Динамо» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Продолжается гостевая серия игр «Динамо», в которой московский клуб проиграл командам «Барыс» (2:5) и «Авангард» (4:7), а также выиграл у «Металлурга» (2:1).

Статистика для ставок

«Амур» проиграл в двух матчах подряд

«Динамо» прервал двухматчевую проигрышную серию

«Динамо» переиграло «Амур» в последних пяти встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» букмекерами оценивается в 2.20, ничья — в 4.20, а победа «Амура» — в 2.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: «Динамо» на льду выглядит убедительнее, нежели хоккеисты «Амура». К тому же московский клуб побеждал «тигров» в пяти матчах подряд.

2.20 Победа «Динамо» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Динамо» с коэффициентом 2.20.

Прогноз: В среднем за игру «Динамо» забрасывает по 3 шайбы, можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТМ 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.90.