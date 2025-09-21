В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене Трактор» 21 сентября. Начало встречи — в 14:00 (мск).

«Трактор»

Турнирное положение: «Трактор» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции с 10 очками после 7 матчей. Такое же количество баллов набрал в 6 встречах «Металлург» Мг, занимающий вторую строчку.

Последние матчи: В одном из первых матчей сезона команда Бенуа Гру потерпела крупное поражение от СКА в рамках гостевой серии. После встречи в Петербурге уральцы зафиксировали победу над «Сочи» (4:3, от).

В первом в сезоне дерби с «Автомобилистом» победа также отправилась в актив челябинцев (2:0). Вместе с тем в дебютной домашней встрече сезона «Трактор» взял верх над «Нефтехимиком» (2:0).

Не сыграют: В составе «Трактора» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: В контексте содержания игры к «Трактору» могут возникать вопросы по отдельным эпизодам, хотя общие кондиции команды Гру соответствуют ожиданиям перед сезоном.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Ведя борьбу за первую строчку на Востоке, «Трактор» демонстрирует хороший системный хоккей. Несмотря на сравнительно невысокую результативность в некоторых матчах, челябинцы довольно неплохо действуют в защите и грамотно распоряжаются шансами в чужой зоне.

«Спартак»

Турнирное положение: В настоящий момент в активе «Спартака» 6 турнирных баллов после 6 матчей, а в таблице Западной конференции красно-белые поднялись на шестую строчку, сравнявшись по очкам с пятым «Динамо» Минск.

Последние матчи: После тяжелой победы над «Сочи» в первом матче чемпионата (4:3) команда Алексея Жамнова допустила три поражения кряду — в играх с «Динамо» Минск (0:3), «Северсталью» (1:2) и «Торпедо» (3:4: от).

Локальный кризис «Спартак» прервал в событийном дерби на территории ЦСКА (5:6, бул.). Не менее фестивальной оказалась недавняя встреча с «Автомобилистом», в которой москвичи потерпели неудачу (4:5, бул.).

Не сыграют: Дмитрий Вишневский, Иван Рябов.

Состояние команды: Начало сезона для «Спартака» не задалось по многим направлениям. От ситуации внутри команды до результатов на льду, текущее положение красно-белые едва ли соответствует высоким амбициям.

Несмотря на текущую форму, коллектив Жамнова воспринимается как претендент на попадание в тройку Западной конференции, но ради основательной борьбы «Спартаку» предстоит решить текущие проблемы в обороне и поставить на поток продуктивность в атаке.

Статистика для ставок

В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали 5 и более голов

«Спартак» одержал 4 победы в 6 последних матчах на территории «Трактора»

В 5 матчах из 6 в этом сезоне «Спартак» пропускал не менее 3 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.20, а победа «Спартака» — в 2.94.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: «Спартак» при всех текущих трудностях остается командой с характером, способной биться за результат в любых условиях. Но «Трактор» в настоящее время выглядит более цельным и тактически состоятельным, а потому — на домашнем льду видится бесспорным фаворитом.

Ставка: «Трактор» победит за 2.11.

Прогноз: Позиционная игра в обороне является одной из проблемных зон обеих команд, поэтому встреча, вероятно, пройдет в высоком темпе и окажется результативной.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.