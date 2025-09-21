В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене Трактор» 21 сентября. Начало встречи — в 14:00 (мск).
«Трактор»
Турнирное положение: «Трактор» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции с 10 очками после 7 матчей. Такое же количество баллов набрал в 6 встречах «Металлург» Мг, занимающий вторую строчку.
Последние матчи: В одном из первых матчей сезона команда Бенуа Гру потерпела крупное поражение от СКА в рамках гостевой серии. После встречи в Петербурге уральцы зафиксировали победу над «Сочи» (4:3, от).
В первом в сезоне дерби с «Автомобилистом» победа также отправилась в актив челябинцев (2:0). Вместе с тем в дебютной домашней встрече сезона «Трактор» взял верх над «Нефтехимиком» (2:0).
Не сыграют: В составе «Трактора» кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: В контексте содержания игры к «Трактору» могут возникать вопросы по отдельным эпизодам, хотя общие кондиции команды Гру соответствуют ожиданиям перед сезоном.
Ведя борьбу за первую строчку на Востоке, «Трактор» демонстрирует хороший системный хоккей. Несмотря на сравнительно невысокую результативность в некоторых матчах, челябинцы довольно неплохо действуют в защите и грамотно распоряжаются шансами в чужой зоне.
«Спартак»
Турнирное положение: В настоящий момент в активе «Спартака» 6 турнирных баллов после 6 матчей, а в таблице Западной конференции красно-белые поднялись на шестую строчку, сравнявшись по очкам с пятым «Динамо» Минск.
Последние матчи: После тяжелой победы над «Сочи» в первом матче чемпионата (4:3) команда Алексея Жамнова допустила три поражения кряду — в играх с «Динамо» Минск (0:3), «Северсталью» (1:2) и «Торпедо» (3:4: от).
Локальный кризис «Спартак» прервал в событийном дерби на территории ЦСКА (5:6, бул.). Не менее фестивальной оказалась недавняя встреча с «Автомобилистом», в которой москвичи потерпели неудачу (4:5, бул.).
Не сыграют: Дмитрий Вишневский, Иван Рябов.
Состояние команды: Начало сезона для «Спартака» не задалось по многим направлениям. От ситуации внутри команды до результатов на льду, текущее положение красно-белые едва ли соответствует высоким амбициям.
Несмотря на текущую форму, коллектив Жамнова воспринимается как претендент на попадание в тройку Западной конференции, но ради основательной борьбы «Спартаку» предстоит решить текущие проблемы в обороне и поставить на поток продуктивность в атаке.
Статистика для ставок
- В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали 5 и более голов
- «Спартак» одержал 4 победы в 6 последних матчах на территории «Трактора»
- В 5 матчах из 6 в этом сезоне «Спартак» пропускал не менее 3 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.20, а победа «Спартака» — в 2.94.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.
Прогноз: «Спартак» при всех текущих трудностях остается командой с характером, способной биться за результат в любых условиях. Но «Трактор» в настоящее время выглядит более цельным и тактически состоятельным, а потому — на домашнем льду видится бесспорным фаворитом.
Ставка: «Трактор» победит за 2.11.
Прогноз: Позиционная игра в обороне является одной из проблемных зон обеих команд, поэтому встреча, вероятно, пройдет в высоком темпе и окажется результативной.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.