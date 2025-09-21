прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Лада Арене» 21 сентября, начало — в 16:00 (мск).

«Лада»

Турнирное положение: Тольяттинские хоккеисты находятся на последней строчке Западной конференции, набрав 2 очка, в пяти матчах «Лада» одержала всего одну победу.

Последние матчи: «Лада» продолжает терпеть фиаско в матчах регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В рамках минувшего тура, клуб проиграл с крупным счетом «Торпедо» (1:5).

Не сыграют: В составе «Лады» не сыграет травмированный Никита Михайлов, под вопросом участие Ивана Бочарова. Дисквалифицирован Андрей Алтыбармакян.

Состояние команды: В последних встречах «Лада» мало того, что проигрывает всем подряд, так и пропускает крайне много. Взять последние четыре игры, которые для команды прошли со знаком минус. Тольяттинцы уступили не только «Торпедо», но и «Локомотиву» (1:6), СКА (1:6) и ещё раз «Торпедо» (3:4).

СКА

Турнирное положение: СКА поднялся в Западной конференциис 7 на 4 место. Питерский коллектив в пяти встречах набрал 7 пунктов.

Последние матчи: СКА продолжает побеждать в Континентальной хоккейной лиге, в домашней серии игр армейцы выиграли у минского «Динамо» (3:2). Победную шайбу хоккеисты из Санкт-Петербурга забросили в овертайме, отличился канадский защитник

Тревор Мерфи.

Не сыграют: Не помогут СКА в игре против «Лады» Никита Зайцев, Иван Зинченко и Андрей Педан.

Состояние команды: СКА смог всё-таки найти в себе силы и начать постепенно восхождения на первые строчки Западной конференции. По началу армейцы уступили «Торпедо» (2:3) и «Шанхаю» (4:7), затем последовали победы над «Трактором»(5:2) и «Ладой» (6:1).

Статистика для ставок

СКА одержал третью победу подряд

«Лада» потерпела четвертое поражение подряд

В этом сезоне СКА переиграл «Ладу» (6:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА букмекерами оценивается в 1.75, ничья — в 4.20, а победа «Лады» — в 4.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: СКА — явный фаворит пары, только в этом теннисном сезоне питерцы один раз разгромили «Ладу» и повторят это снова.

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В среднем в играх команд забрасывается по 5 шайб, особенно это касается игр «Лады».

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.95.