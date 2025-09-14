Сочи — Трактор. Ставка (к. 4.50) и прогноз на хоккей, КХЛ, 14 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Большой» 14 сентября, начало — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Трактор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочинцы» улучшили положение в таблице Западной конференции, поднявшись с 11 на 5 место, в активе южан — 4 набранных очка.

Последние матчи: «Сочи» удалось одержать первую победу в сезоне, которое было добыто в основное время. В третьей игре регулярного чемпионата команда обыграла в родных стенах ЦСКА (2:0). Шайбы в сетку ворот армейцев забросили Даниил Сероух и Уильям Биттен.

Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Сочи» постепенно снимает с себя ярлык аутсайдера Западной конференции. Сенсационная победа над ЦСКА и виктория над «Динамо» в серии буллитов помогла сочинцам покинуть дно турнирной таблицы.

«Трактор»

Турнирное положение: «Трактор» входи в лидирующую группу Восточной конференции, челябинцы занимают вторую строчку, набрав 4 очка.

Последние матчи: Челябинский коллектив проиграл санкт-петербургскому СКА в четвертой игре регулярного чемпионата (2:5).

Не сыграют: у «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Несмотря на то, что «Трактор» занимает второе место на Востоке, сложно назвать игру команды чемпионской. Челябинцы в четырех матчах одержали всего одну победу над «Нефтехимиком» (4:3). Дело в том, что «Трактор» набрал по одному баллу в играх с «Барсысом» (3:4 — поражение в овертайме) и «Локомотивом» (1:1 — ничья в основное время, 1:2 — фиаско в серии буллитов).

Статистика для ставок

«Сочи» покинул группу аутсайдеров в Западной конференции

«Трактор» — в числе лидеров Востчной конференции

«Трактор» обыграл «Сочи» в КХЛ в 2025-м (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» букмекерами оценивается в 1.60, ничья — в 4.50, а победа «Сочи» — в 5.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: «Сочи» в последних матчах добился неожиданных побед над московскими «Динамо» и ЦСКА. «Трактор» же дает бой своим соперникам и набирает очки даже в проигранных встречах. Можем рискнуть, что команды не смогут определить сильнейшую команду в паре в основное время поединка, а судьбу победителя определит овертайм или серия буллитов.

Ставка: Будет ничья в основное время с коэффициентом 4.50.

Прогноз: В среднем за игру хоккеисты «Сочи» и «Трактора» забрасывают 5 шайб за игру, будем ожидать от команд открытой и результативной игры.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.00.