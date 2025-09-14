ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на хоккей
    В поединке дойдет дело до овертайма и серии буллитов?

    Сочи — Трактор. Ставка (к. 4.50) и прогноз на хоккей, КХЛ, 14 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сочи Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Трактор»
    «Трактор»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Большой» 14 сентября, начало — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Трактор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2025 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
    «Сочи»

    Турнирное положение: «Сочинцы» улучшили положение в таблице Западной конференции, поднявшись с 11 на 5 место, в активе южан — 4 набранных очка.

    Последние матчи: «Сочи» удалось одержать первую победу в сезоне, которое было добыто в основное время. В третьей игре регулярного чемпионата команда обыграла в родных стенах ЦСКА (2:0). Шайбы в сетку ворот армейцев забросили Даниил Сероух и Уильям Биттен.

    Сочи — Трактор: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Сочи» постепенно снимает с себя ярлык аутсайдера Западной конференции. Сенсационная победа над ЦСКА и виктория над «Динамо» в серии буллитов помогла сочинцам покинуть дно турнирной таблицы.

    «Трактор»

    Турнирное положение: «Трактор» входи в лидирующую группу Восточной конференции, челябинцы занимают вторую строчку, набрав 4 очка.

    Последние матчи: Челябинский коллектив проиграл санкт-петербургскому СКА в четвертой игре регулярного чемпионата (2:5).

    Не сыграют: у «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

    Состояние команды: Несмотря на то, что «Трактор» занимает второе место на Востоке, сложно назвать игру команды чемпионской. Челябинцы в четырех матчах одержали всего одну победу над «Нефтехимиком» (4:3). Дело в том, что «Трактор» набрал по одному баллу в играх с «Барсысом» (3:4 — поражение в овертайме) и «Локомотивом» (1:1 — ничья в основное время, 1:2 — фиаско в серии буллитов).

    Статистика для ставок

    • «Сочи» покинул группу аутсайдеров в Западной конференции

    • «Трактор» — в числе лидеров Востчной конференции

    • «Трактор» обыграл «Сочи» в КХЛ в 2025-м (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» букмекерами оценивается в 1.60, ничья — в 4.50, а победа «Сочи» — в 5.20.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

    Прогноз: «Сочи» в последних матчах добился неожиданных побед над московскими «Динамо» и ЦСКА. «Трактор» же дает бой своим соперникам и набирает очки даже в проигранных встречах. Можем рискнуть, что команды не смогут определить сильнейшую команду в паре в основное время поединка, а судьбу победителя определит овертайм или серия буллитов.

    Ставка: Будет ничья в основное время с коэффициентом 4.50.

    Прогноз: В среднем за игру хоккеисты «Сочи» и «Трактора» забрасывают 5 шайб за игру, будем ожидать от команд открытой и результативной игры.

    Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.00.

    Сочи — Трактор: прогноз и ставка за 4.50, статистика, коэффициенты матча 14.09.202517:00. В поединке дойдет дело до овертайма и серии буллитов?
