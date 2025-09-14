Сочи — Трактор. Ставка (к. 4.50) и прогноз на хоккей, КХЛ, 14 сентября 2025 года

Сочи
Трактор
«Сочи»
Турнирное положение: «Сочинцы» улучшили положение в таблице Западной конференции, поднявшись с 11 на 5 место, в активе южан — 4 набранных очка.
Последние матчи: «Сочи» удалось одержать первую победу в сезоне, которое было добыто в основное время. В третьей игре регулярного чемпионата команда обыграла в родных стенах ЦСКА (2:0). Шайбы в сетку ворот армейцев забросили Даниил Сероух и Уильям Биттен.
Сочи — Трактор: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.
Состояние команды: «Сочи» постепенно снимает с себя ярлык аутсайдера Западной конференции. Сенсационная победа над ЦСКА и виктория над «Динамо» в серии буллитов помогла сочинцам покинуть дно турнирной таблицы.
«Трактор»
Турнирное положение: «Трактор» входи в лидирующую группу Восточной конференции, челябинцы занимают вторую строчку, набрав 4 очка.
Последние матчи: Челябинский коллектив проиграл санкт-петербургскому СКА в четвертой игре регулярного чемпионата (2:5).
Не сыграют: у «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Несмотря на то, что «Трактор» занимает второе место на Востоке, сложно назвать игру команды чемпионской. Челябинцы в четырех матчах одержали всего одну победу над «Нефтехимиком» (4:3). Дело в том, что «Трактор» набрал по одному баллу в играх с «Барсысом» (3:4 — поражение в овертайме) и «Локомотивом» (1:1 — ничья в основное время, 1:2 — фиаско в серии буллитов).
Статистика для ставок
- «Сочи» покинул группу аутсайдеров в Западной конференции
- «Трактор» — в числе лидеров Востчной конференции
- «Трактор» обыграл «Сочи» в КХЛ в 2025-м (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» букмекерами оценивается в 1.60, ничья — в 4.50, а победа «Сочи» — в 5.20.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.
- 2.45Ак Барс — Металлург Мг: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.95Северсталь — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.98Спартак — Торпедо: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Сочи» в последних матчах добился неожиданных побед над московскими «Динамо» и ЦСКА. «Трактор» же дает бой своим соперникам и набирает очки даже в проигранных встречах. Можем рискнуть, что команды не смогут определить сильнейшую команду в паре в основное время поединка, а судьбу победителя определит овертайм или серия буллитов.
Ставка: Будет ничья в основное время с коэффициентом 4.50.
Прогноз: В среднем за игру хоккеисты «Сочи» и «Трактора» забрасывают 5 шайб за игру, будем ожидать от команд открытой и результативной игры.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.00.