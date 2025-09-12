Торпедо — Лада. Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Ладу». Игра пройдет в «Нагорном» 12 сентября 2025 года. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Лада», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: В двух играх на старте сезона «Торпедо» одержало четыре победы, за счет которых обосновалось на втором месте в таблице Западной конференции с 4 очками в активе.

Последние матчи: Две игры в рамках нового чемпионата «Торпедо» провело дома. Дебют под руководством Алексея Исакова вышел успешным на фоне результативной победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3).

Цикл матчей в «Нагорном» продолжился противостоянием со СКА, в рамках которого «Торпедо» огорчило бывшего наставника, отвоевав два балла в овертайме, где победную шайбу забросил Егор Виноградов (3:2 ОТ).

Не сыграют: В составе «Автомобилиста» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Новый сезон под началом Алексея Исакова стартовал с заметных успехов на домашнем льду — победы над топ-соперниками теоретически способны задать нужный ритм на какую-то часть дистанции в рамках регулярки.

С новым тренером «Торпедо», как и ранее, рассчитывает на молодых исполнителей и пытается конструировать игру путем быстрых переходов между зонами и активным движением шайбы на чужой половине.

«Лада»

Турнирное положение: В активе «Лады» на старте регулярки одна победа и 2 набранных очка, благодаря которым команда разместилась на седьмой позиции в таблице Западной конференции.

Последние матчи: Первую игру сезона «Лада» провела на домашнем льду против «Автомобилиста». В Тольятти соперники показали интенсивный хоккей, в условиях которого хозяева чувствовали себя достаточно комфортно — 4:3.

За три периода событийной встречи «Лада» нанесла 31 бросок в створ ворот, реализация который составила 12.9%. Шайбами в составе «Лады» отметились Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Семин.

Не сыграют: Алексей Ожгихин.

Состояние команды: В межсезонье «Лада» стала лидером КХЛ по количеству новичков. После провальной кампании годом ранее и на фоне финансовых проблем тольяттинцы затеяли большую перестройку.

К новым целям в нынешней регулярке «Лада» начала продвижение под знаком яркой победы на домашнем льду, которая сопровождалась хорошим взаимодействием дебютантов, должным давлением в чужой зоне и уверенными действиями в завершении.

Статистика для ставок

«Торпедо» одержало три победы в четырех последних личных встречах

В четырех последних личных встречах «Торпедо» забивало от трех и более голов

В четырех последних личных встречах команды забрасывали пять и более шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 4.30, а победа «Лады» — в 3.16.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: Обновленная «Лада» вошла в этот сезон достаточно бодро, сигнализируя остальным о готовности играть в хороший атакующий хоккей. Аналогичные тактические мысли между тем присутствуют и в нижегородском штабе. Вследствие нацеленности на результат при содержательном наступлении команды могут провести матч на встречных курсах.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.10.

Прогноз: Если коллектив Бориса Миронова упрется и начнет пропорционально отвечать на выпады «Торпедо», которое на правах хозяев попытается доминировать, то гостевая ничья может стать вполне закономерным исходом этой встречи.

Ставка: «Лада» не проиграет за 1.85.