  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    «Торпедо» и «Лада» устроят активный обмен шайбами

    Торпедо — Лада. Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Ладу
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Лада»
    «Торпедо» в матче против СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Ладу». Игра пройдет в «Нагорном» 12 сентября 2025 года. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Лада», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2025 года

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:30 Лада

    Лада

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: В двух играх на старте сезона «Торпедо» одержало четыре победы, за счет которых обосновалось на втором месте в таблице Западной конференции с 4 очками в активе.

    Последние матчи: Две игры в рамках нового чемпионата «Торпедо» провело дома. Дебют под руководством Алексея Исакова вышел успешным на фоне результативной победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3).

    Торпедо — Лада: коэффициенты букмекеров

    Цикл матчей в «Нагорном» продолжился противостоянием со СКА, в рамках которого «Торпедо» огорчило бывшего наставника, отвоевав два балла в овертайме, где победную шайбу забросил Егор Виноградов (3:2 ОТ).

    Не сыграют: В составе «Автомобилиста» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Новый сезон под началом Алексея Исакова стартовал с заметных успехов на домашнем льду — победы над топ-соперниками теоретически способны задать нужный ритм на какую-то часть дистанции в рамках регулярки.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    С новым тренером «Торпедо», как и ранее, рассчитывает на молодых исполнителей и пытается конструировать игру путем быстрых переходов между зонами и активным движением шайбы на чужой половине.

    «Лада»

    Турнирное положение: В активе «Лады» на старте регулярки одна победа и 2 набранных очка, благодаря которым команда разместилась на седьмой позиции в таблице Западной конференции.

    Последние матчи: Первую игру сезона «Лада» провела на домашнем льду против «Автомобилиста». В Тольятти соперники показали интенсивный хоккей, в условиях которого хозяева чувствовали себя достаточно комфортно — 4:3.

    За три периода событийной встречи «Лада» нанесла 31 бросок в створ ворот, реализация который составила 12.9%. Шайбами в составе «Лады» отметились Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Семин.

    Не сыграют: Алексей Ожгихин.

  • Неделя КХЛ: Трофей «Локомотива», огненное дерби на «СКА-Арене», яркое возвращение Никитина
  • Обзор первой игровой недели КХЛ
  • 08/09/2025

    • Состояние команды: В межсезонье «Лада» стала лидером КХЛ по количеству новичков. После провальной кампании годом ранее и на фоне финансовых проблем тольяттинцы затеяли большую перестройку.

    К новым целям в нынешней регулярке «Лада» начала продвижение под знаком яркой победы на домашнем льду, которая сопровождалась хорошим взаимодействием дебютантов, должным давлением в чужой зоне и уверенными действиями в завершении.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» одержало три победы в четырех последних личных встречах

    • В четырех последних личных встречах «Торпедо» забивало от трех и более голов

    • В четырех последних личных встречах команды забрасывали пять и более шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 4.30, а победа «Лады» — в 3.16.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

    Прогноз: Обновленная «Лада» вошла в этот сезон достаточно бодро, сигнализируя остальным о готовности играть в хороший атакующий хоккей. Аналогичные тактические мысли между тем присутствуют и в нижегородском штабе. Вследствие нацеленности на результат при содержательном наступлении команды могут провести матч на встречных курсах.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.10.

    Прогноз: Если коллектив Бориса Миронова упрется и начнет пропорционально отвечать на выпады «Торпедо», которое на правах хозяев попытается доминировать, то гостевая ничья может стать вполне закономерным исходом этой встречи.

    Ставка: «Лада» не проиграет за 1.85.

