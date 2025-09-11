Авангард — Амур. Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккей, КХЛ, 11 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 11 сентября 2025 года. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Амур», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: Без победы в первой встрече, «Авангард», с одной заброшенной шайбой и двумя пропущенными, расположился на 10-й строчке в таблице Востока.

Последние матчи: В дебютном матче регулярки «Авангард» принимал «Ак Барс» — соперника, от которого устроился на две шайбы, вследствие чего игру вынужден был строить на попытках сократить разрыв.

В моменте коллектив Ги Буше отквитал одну шайбу — гол в составе Омска провел Николай Прохоркин — но додавить казанцев или перевести встречу в овертайм не сумел. Итог — неудача на старте (1:2).

Не сыграют: В составе «Авангарда» кадровые потери отсутствуют.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Авангард» вошел в первый полноценный сезон под началом Ги Буше, которому на старте регулярки предстоит восполнить потери ведущих бомбардиров, покинувших команду летом.

В первой встрече чемпионата «Авангард» оказался весьма скромен с точки зрения идей атакующего характера, в результате чего, даже при сравнительно неплохих попытках, не сумел продавить тактически грамотного соперника.

«Амур»

Турнирное положение: В двух матчах нового сезона «Амур» заработал 3 очка, благодаря которым поднялся на вторую строчку в таблице Восточной конференции с одной победой в активе.

Последние матчи: В первой игре сезона «Амур» одержал весьма скромную в плане событийности победу над «Сибирью» благодаря шайбам Сергея Дубакина и Олега Ли (2:0).

Следом команда Александра Гальченюка приехала в Казахстан, где во встрече с «Барысом» вела в две шайбы, но позволила сопернику вернуться в игру, за что была наказана потерей одного очка в серии буллитов (3:4 Б).

Не сыграют: У «Амура» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: После проигранной гонки в прошлом сезоне «Амур» проходит через очередную фазу перестройки, которая носит, скорее, точечный, а не общий характер.

Под руководством Александра Гальченюка «Амур» выдал две хорошие встречи, в которых продемонстрировал не только боевой настрой, но и предметную игру в нападении, а в частности — умение извлекать выгоду из неочевидных моментов.

Статистика для ставок

«Авангард» обыграл «Амур» в трех последних личных встречах

В трех последних личных встречах «Амур» не забивал больше одного гола

В четырех личных встречах из пяти последних команды не забрасывали более четырех шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 5.20, а победа «Амура» — в 5.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: В столь непростых выездных условиях «Амур» адекватно оценивает свои шансы. Поэтому, действуя вторым номером, команда Гальченюка вряд ли начнет играть открыто.

Более вероятным видится сценарий, при котором хабаровчане всеми силами станут дробить встречу во вред результативности.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.02.

Прогноз: Грамотная игра в своей зоне и эффективное использование немногочисленных возможностей у ворот «Авангарда» позволят «Амуру» уйти от крупного поражения и попытаться зацепиться за сенсацию.

Ставка: «Амур» победит с форой +1.5 за 2.00.