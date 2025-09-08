1-й таймГрузия — БолгарияОнлайн
  Прогнозы на хоккей
    Игорь Ларионов огорчит бывшую команду

    Торпедо — СКА. Ставка (к. 1.89) и прогноз на хоккей, КХЛ, 8 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на «Торпедо» — СКА
    Игорь Ларионов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать СКА. Игра пройдет в «Нагорном» 8 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — СКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 08 Сентября 2025 года

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:30 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
    «Торпедо»

    Турнирное положение: В новом сезоне торпедовцы дебютировали уверенно. Набрав 3 очка и забросив четыре шайбы при трех пропущенных, команда закрепилась на третьей строчке в зачете Западной конференции.

    Последние матчи: В первой встрече регулярки «Торпедо» принимало «Салават Юлаев». В борьбе высокой интенсивности хозяева «Нагорного» оказались сильнее в контексте результативности (4:3).

    Не сыграют: В составе «Торпедо» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Начальный этап сезона «Торпедо» проводит в процессе адаптации к новым условиям игры вне системы тренерского штаба Игоря Ларионова. Первая встреча в «Нагорном» стала отличным началом на этом пути.

    В победном матче с «Салаватом Юлаевым» нижегородцы продемонстрировали хорошую реализацию — более 15% при 26 бросках в створ — но вместе с тем испытывали проблемы в защите, традиционно уязвимой зоне, усилить которую сезоном ранее «Торпедо» так и не удалось.

    СКА

    Турнирное положение: В первой игре сезона СКА остался без набранных очков. Четыре заброшенные шайбы при семи пропущенных оставили армейцев на десятой позиции в таблице Западной конференции.

    Последние матчи: Новый чемпионат СКА открывал под знаком дерби Санкт-Петербурга, в котором команда Игоря Ларионова, несмотря на все созданные моменты и промежуточное лидерство, не сумела сдержать атакующий натиск «Шанхай Дрэгонс». Итогом потерянных возможностей стало крупное поражение (4:7).

    Не сыграют: Никита Зайцев, Иван Зинченко, Андрей Педан.

    • Состояние команды: Как и ближайший календарный соперник, СКА находится на этапе перестройки. В случае с армейцами с Невы текущая стадия предполагает формирование нового тактического рисунка и поиска эффективных сочетаний на льду.

    Однако затея с ярким дебютом в новом сезоне провалилась. Заявившись на «СКА-Арену» в статусе гостевого коллектива, питерцы столкнулись с колоссальным давлением «Шанхай Дрэгонс», в результате которого несколько раз не смогли удержать преимущество, а на пике равной борьбы — полностью развалили оборонительную игру.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» потерпело шесть поражений в семи последних матчах дома

    • СКА победил в четырех последних личных встречах на территории «Торпедо»

    • В четырех последних личных встречах на территории «Торпедо» СКА забрасывал три шайбы и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 3.57, ничья — в 4.30, а победа СКА — в 1.88.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

    Прогноз: Встреча в «Нагорном» обрела принципиальный характер с переездом семейства Ларионовых в Санкт-Петербург. С точки зрения кадрового ресурса и тактических наработок СКА выглядит более предпочтительным, если выбирать победителя этой игры.

    Ставка: СКА победит за 1.88.

    Прогноз: Матчи этих соперников нередко получаются результативными, что объясняется схожей философией и нацеленностью на наступательную активность. Хотелось бы, чтобы на старте сезона команды не отказались от доброй для зрелищного хоккея традиции.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.

    Торпедо — СКА: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 08.09.202519:30. Игорь Ларионов огорчит бывшую команду
